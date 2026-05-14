L’artista Wang Xiaosong in visita a Livorno

Dalla Biennale di Venezia agli spazi culturali cittadini: il celebre artista e curatore cinese ha visitato musei, Hangar Creativi e Teatro Goldoni, aprendo a possibili collaborazioni future e mostrando interesse per il fermento artistico livornese

Domenica 10 maggio la città di Livorno ha ospitato la visita di Wang Xiaosong, figura di spicco dell’arte contemporanea internazionale. Il Comune di Livorno e la Fondazione Teatro Goldoni hanno dato il benvenuto all’importante ed influente artista cinese, curatore per molte edizioni del Padiglione Cina alla Biennale di Venezia.

Ad accoglierlo, insieme all’assessora alla Cultura del Comune di Livorno Angela Rafanelli, il dirigente settore Attività Culturali, Musei e Fondazioni Giovanni Cerini, il direttore scientifico dei Musei Civici Vincenzo Farinella, il direttore artistico e il direttore amministrativo del Teatro Goldoni rispettivamente Emanuele Gamba e Massimiliano Mautone.

Il tour ha toccato alcuni dei luoghi deputati alla produzione e all’esposizione della cultura in città.

“Wang Xiaosong è stato accompagnato alla scoperta del patrimonio artistico locale: al Maestro – il racconto dell’assessora Rafanelli – sono state mostrate le collezioni permanenti, il contemporaneo e la parte storica. Affascinato dagli spazi suggestivi del Museo di Città, l’artista ha scoperto con sorpresa una collezione ricca dei grandi nomi della storia italiana, da Manzoni a Burri, al nostro amato Baruchello, e la genesi unica della città di Livorno”.

La visita, che ha rappresentato un importante momento di scambio culturale, ha poi fatto tappa agli Hangar Creativi, simbolo della rigenerazione urbana di Livorno, e al Museo Fattori.

“La visita di Xiaosong – ha commentato il direttore amministrativo Massimiliano Mautone – rappresenta un primo momento di confronto con una figura di rilievo del sistema artistico internazionale, con possibili sviluppi futuri. Particolare interesse per le potenzialità di sviluppo internazionale hanno suscitato gli Hangar Creativi, quale spazio strategico di sperimentazione e produzione, anche contemporanea, della città”.

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