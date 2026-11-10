Laura Paoletti presenta il suo libro

Appuntamento mercoledì 11 novembre alle 17.30 alla libreria Feltrinelli di via Di Franco. A dialogare con l’autrice sarà la professoressa Letizia Paoletti. Sedici racconti tra ironia, leggerezza e malinconia, nati anche dall’esperienza alla Scuola Carver

Sedici racconti, sedici sguardi sul mondo e altrettanti modi di fare i conti con le proprie imperfezioni. Si intitola “La Malfattura” la prima raccolta di racconti di Laura Paoletti, pubblicata da Valigie Rosse, che sarà presentata mercoledì 11 novembre, alle 17.30, alla libreria Feltrinelli di Livorno, in via Di Franco 12.

A dialogare con l’autrice durante l’incontro sarà la professoressa Letizia Paoletti.

Il libro raccoglie 16 racconti brillanti, sospesi tra ironia, leggerezza e malinconia, capaci di sorprendere il lettore attraverso un linguaggio semplice e diretto e uno sguardo originale, talvolta spiazzante, su personaggi molto diversi tra loro, ma accomunati da una caratteristica: la loro personale “malfattura”.

Una parola che diventa la chiave di lettura dell’intera raccolta, dedicata dall’autrice a tutti coloro che “stanno al mondo come deve e come può, ognuno con la sua malfattura”. Un modo per raccontare fragilità, contraddizioni e peculiarità degli esseri umani, senza rinunciare all’ironia e alla leggerezza.

Un esordio letterario che porta anche l’impronta della Scuola Carver di Francesco Mencacci, all’interno della quale Laura Paoletti è cresciuta e ha perfezionato la propria scrittura.

Nata e residente a Livorno, Paoletti è da sempre appassionata di lettura e scrittura. Ha coltivato e affinato questa passione attraverso gli incontri e gli approfondimenti proposti dalla Scuola Carver, arrivando oggi alla pubblicazione della sua prima raccolta di racconti.

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