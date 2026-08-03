L’avanspettacolo rivive al Parco di San Vincenzino

Giovedì 6 agosto alle 21.30, nell'ambito della rassegna "R-Estate 2026", la Compagnia Lirica Livornese riporta in scena uno dei generi teatrali più amati del Novecento. Ospite speciale il tenore cecinese Massimo Gentili, protagonista anche Matteo Micheli. Ingresso libero

L’avanspettacolo è un genere di spettacolo teatrale comico sviluppatosi in Italia fra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta. Questo genere derivò storicamente dal varietà per favorire i teatri che si convertivano alla più moderna realtà del cinematografo. Le compagnie di varietà elaborarono così una forma di spettacolo abbreviato, che potesse intrattenere il pubblico in sala in attesa del film. L’avanspettacolo fu in realtà un trampolino di lancio di molti grandi attori teatrali e cinematografici italiani, tra cui Peppino De Filippo, Totò, Aldo Fabrizi, Lino Banfi e il grande Alberto Sordi. Giovedì 6 agosto, alle ore 21.30, questo genere di spettacolo, ormai dimenticato, tornerà in scena con il titolo “Saluti e Baci” sul palco del Parco Archeologico di San Vincenzino di Cecina, nell’ambito della stagione R-Estate 2026, organizzata da Unitre Cecina con il patrocinio del Comune di Cecina. Lo spettacolo, a cura della Compagnia Lirica Livornese, vedrà la partecipazione del comico Matteo Micheli con le sue irresistibili macchiette, insieme alla frizzante soubrette Paola Pacelli e al caratterista Franco Bocci, conoscitore ed estimatore di questo genere di teatro, che condurrà la serata proprio come ai vecchi tempi dell’avanspettacolo. La serata vedrà inoltre la partecipazione straordinaria del tenore cecinese Massimo Gentili, una delle più promettenti e interessanti voci del panorama lirico italiano, essendo stato tra i vincitori del talent televisivo Mediaset “Io Canto Senior” e attualmente impegnato sui palchi più importanti d’Italia. La direzione musicale al pianoforte sarà affidata a Stefania Casu. Ingresso libero.

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