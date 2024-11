Le allieve dell’Academy Ballet si ritrovano 25 anni dopo

Si sono ritrovate a cena, gentilmente accolte alla pizzeria All’Improvviso di Debora Pagni, anche lei ex allieva di danza, alcune delle ballerine che hanno fatto parte della storica scuola di danza Academy Ballet di via dei Cavalieri, dagli anni ’80 ai 2000 e oltre, entrate in sala con body, calze e scarpette che erano bambine piccolissime, e diventate donne sempre nella stessa Scuola. L’Academy Ballet, a Livorno, è stata una delle scuole di danza più in voga di quegli anni, egregiamente diretta da sempre dal maestro Pino Testa, indimenticabile e indimenticato Insegnante di danza classica, che vantava in carriera anche l’aver fatto parte del corpo di ballo di Carla Fracci. Un maestro che ha insegnato a intere generazioni, che ha portato molte sue ex allieve a insegnare Danza a loro volta, e che faceva della Danza la sua passione, trasmettendola a tutte le allieve che ha avuto.

E 25 anni dopo, alcune di loro, si sono ritrovate a un tavolo, con tanto di TV e lettore di cassette VHS, per vivere un piacevolissimo flashback riguardando alcuni saggi di danza degli anni ’90.

Le ex allieve presenti alla cena: Melissa Meyer, Sara Del Vivo, Benedetta Cuchel, Sara Tavarilli, Debora Pagni, Angela Tognetti, Elisa Petri, Elisa Lucarelli, Martina Adorini, Federica Frediani, Sara Pagnutti e in collegamento dalla Germania anche Livia Maccioni. Oltre al Maestro Pino Testa, di quegli anni fiorenti della Scuola Academy Ballet, si ricordano anche le insegnanti Tessa Adriani e Patrizia Vennero, e l’indimenticabile segretaria Bianca Tocchini.

Un salto indietro nel tempo, che è sembrato a tutte le presenti, un distacco di neanche mezza giornata, come se fino al giorno precedente fossero state nello spogliatoio a danza, ritrovandosi la sera successiva a cena fuori. Questo è ciò che insegna la danza, non solo disciplina ed armonia nel corpo, ma anche legami indissolubili, che legano le persone per tutta la vita, con lo stesso bene e la stessa stima di sempre. “Grazie Maestro per averci insegnato così tanto! Ne abbiamo fatto tesoro, e ce lo siamo portate nel cuore per sempre”, quel “per sempre” che era anche scritto sul dolce cucinato per l’occasione.

