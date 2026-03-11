Le impronte di luce con le piante al Museo di storia

L’attività è in programma domenica 15 marzo alle ore 16 ed è rivolta ad adulti e bambini dai 6 agli 11 anni Prenotazioni e pagamenti si possono fare esclusivamente online al link che trovate in fondo all'articolo

Domenica 15 marzo alle ore 16, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, nuovo appuntamento del ciclo “Giocando s’impara“, dedicato alla magia della cianotipia botanica. Utilizzando luce solare, carta fotosensibile e foglie i partecipanti potranno creare affascinanti stampe blu: un’attività divertente che unisce arte e natura. L’attività è rivolta ad adulti e bambini dai 6 agli 11 anni. Il calendario di “Giocando s’impara” offre occasioni imperdibili per esplorare il mondo della zoologia, dell’antropologia, della paleontologia e molto altro, attraverso giochi, laboratori creativi e momenti di scoperta. I vari appuntamenti sono differenziati per temi e fasce di età, con lo scopo di incuriosire e avvicinare al museo i più piccoli, stimolare i più grandi approfondire temi scientifici e di attualità in modo divertente.

Le attività hanno un costo di 6 euro a partecipante. Prenotazioni e pagamenti si possono fare esclusivamente al link: https://prenota.itinera.info/prodotto/offerte-didattica/musmed/appuntamento-al-musmed/

Per ulteriori informazioni:

Segreteria didattica (lunedì-venerdì, 9:00-13:00)

E-mail: [email protected]

Telefono: 0586.266711

Condividi:

Riproduzione riservata ©