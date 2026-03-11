Le impronte di luce con le piante al Museo di storia
L’attività è in programma domenica 15 marzo alle ore 16 ed è rivolta ad adulti e bambini dai 6 agli 11 anni Prenotazioni e pagamenti si possono fare esclusivamente online al link che trovate in fondo all'articolo
Domenica 15 marzo alle ore 16, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, nuovo appuntamento del ciclo “Giocando s’impara“, dedicato alla magia della cianotipia botanica. Utilizzando luce solare, carta fotosensibile e foglie i partecipanti potranno creare affascinanti stampe blu: un’attività divertente che unisce arte e natura. L’attività è rivolta ad adulti e bambini dai 6 agli 11 anni. Il calendario di “Giocando s’impara” offre occasioni imperdibili per esplorare il mondo della zoologia, dell’antropologia, della paleontologia e molto altro, attraverso giochi, laboratori creativi e momenti di scoperta. I vari appuntamenti sono differenziati per temi e fasce di età, con lo scopo di incuriosire e avvicinare al museo i più piccoli, stimolare i più grandi approfondire temi scientifici e di attualità in modo divertente.
Le attività hanno un costo di 6 euro a partecipante. Prenotazioni e pagamenti si possono fare esclusivamente al link: https://prenota.itinera.info/prodotto/offerte-didattica/musmed/appuntamento-al-musmed/
Per ulteriori informazioni:
Segreteria didattica (lunedì-venerdì, 9:00-13:00)
E-mail: [email protected]
Telefono: 0586.266711
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.