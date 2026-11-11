“L’Eaismo di Voltolino Fontani e la nascita dell’Era Atomica”

Domenica 22 novembre alle ore 16.00, presso la Sala Cappiello di Fondazione Livorno, Riccardo Rossi Menicagli e il professor Francesco Forti approfondiranno il rapporto tra arte, scienza e società all’alba dell’Era Atomica

Domenica 22 novembre alle ore 16.00, presso la Sala Cappiello di Fondazione Livorno, Riccardo Rossi Menicagli e il professor Francesco Forti approfondiranno il rapporto tra arte, scienza e società all’alba dell’Era Atomica.

L’incontro, dal titolo “L’Eaismo di Voltolino Fontani e la nascita dell’Era Atomica”, metterà in dialogo la ricerca artistica e le riflessioni scientifiche e storiche sulle trasformazioni epocali introdotte dall’avvento dell’energia atomica.

Riccardo Rossi Menicagli, nipote di Voltolino Fontani e autore di pubblicazioni sull’argomento fin dal 1987, illustrerà le principali linee estetiche e il contesto storico e culturale in cui nacque, nel 1948, l’Eaismo. Il movimento artistico si confrontava con le straordinarie potenzialità della nuova era, ma anche con i suoi enormi rischi, già drammaticamente manifestatisi nei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki.

Seguirà l’intervento del professor Francesco Forti, ordinario di Fisica Sperimentale presso il Dipartimento di Fisica “Enrico Fermi” dell’Università di Pisa e segretario nazionale dell’Unione degli Scienziati per il Disarmo, che ripercorrerà l’impatto delle esplosioni atomiche sulla società e sugli equilibri internazionali.

La corsa agli armamenti e il cosiddetto equilibrio del terrore hanno profondamente trasformato il modo di concepire la guerra e la sicurezza, chiamando la comunità scientifica e l’intera umanità a confrontarsi con nuove responsabilità e con la possibilità dell’autodistruzione. L’intervento ripercorrerà questa svolta storica e le sue conseguenze, fino alle sfide ancora aperte della proliferazione nucleare, del disarmo e della convivenza tra le potenze, offrendo un’occasione per rileggere, attraverso il dialogo tra arte e scienza, una delle trasformazioni più radicali della storia contemporanea e le domande che continua a porre al nostro presente.

L’incontro si inserisce nel programma di approfondimenti dedicati alla mostra “Voltolino Fontani. Il viandante della pittura”, visitabile fino al 13 dicembre.

INFORMAZIONI

Data: domenica 22 novembre 2026

Orario: ore 16.00

Luogo: Sala Cappiello, Fondazione Livorno, Livorno

Ingresso: libero fino ad esaurimento posti, prenotazione consigliata: tel. 0586 826111 [email protected]

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