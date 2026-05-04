Leandro Ghetti sul palco con Lucio Battisti Tribute Show

L’artista toscano protagonista venerdì 8 maggio a Livorno con uno spettacolo tra i più apprezzati omaggi al cantautore romano. In programma anche cena e serata musicale condotta da Marco Leonetti di Radio Incontro

Una serata all’insegna della grande musica dal vivo è in programma alle Botteghe 2.0 di Livorno, dove si esibirà Leandro Ghetti con il suo “Lucio Battisti Tribute Show”, organizzato dall’affermata Associazione Claps Eventi. Sul palco un artista completo e molto apprezzato per la sua intensa attività live e la capacità di spaziare tra diversi generi musicali, accompagnato dalla sua band in quello che è considerato uno dei migliori tributi italiani dedicati a Lucio Battisti. Leandro Ghetti, nato a Prato il 5 agosto 1976, è cantante, compositore e polistrumentista. Il suo percorso artistico prende slancio nel 2009, quando vince il concorso “Senza Etichetta”, ricevendo il riconoscimento da Mogol e una borsa di studio presso il CET di Tuscolano grazie al brano “Quando Sei”. Nel 2012 arriva un altro importante traguardo con la vittoria di Area Sanremo nella sezione Sanremo Lab. Nel corso degli anni ha collaborato con importanti nomi della musica italiana come Giuseppe Anastasi, autore per Arisa, e Amara, legata artisticamente a Fiorella Mannoia. La sua discografia comprende l’album d’esordio “Quale Favola” (2012), realizzato con Maurizio Bernacchia, e il più recente “Musica Spazzatura”, pubblicato il 16 novembre 2022. È però dal vivo che Ghetti esprime al meglio la sua identità artistica, forte di oltre 500 concerti tra Italia ed estero. Tra i suoi progetti più noti figurano il “Lucio Battisti Tribute Show”, “Insieme Mina & Battisti” e “Nevergreen ’60 Tribute Band”, spettacoli che ripercorrono i grandi successi della musica italiana.

Dal 2020 collabora inoltre con Cafè Concerto Edizioni Musicali, proponendo i suoi brani a interpreti come Dolcenera, Mario Biondi e i The Kolors. L’appuntamento è fissato per venerdì 8 maggio alle Botteghe 2.0 di Livorno, in Piazza Domenicani 20, con il suo coinvolgente tributo a Lucio Battisti, accompagnato da una cena dedicata. La serata sarà condotta da Marco Leonetti di Radio Incontro. Un evento che arricchisce il calendario del locale e promette una serata ricca di emozioni, musica e partecipazione, capace di coinvolgere un pubblico di tutte le età.

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