Librarti, quattro incontri tra Ottocento e Novecento a Villa Mimbelli

Studiosi e protagonisti della cultura accompagneranno il pubblico alla scoperta dell’arte toscana. Appuntamenti ogni mercoledì di settembre alle 17.30: il 9 settembre il primo incontro ai Granai per il maltempo

Si riaccendono i riflettori su Librarti, ciclo di appuntamenti sull’arte in Villa Mimbelli. La nuova rassegna propone un viaggio nel patrimonio artistico toscano tra Ottocento e Novecento, offrendo occasioni di approfondimento su artisti, percorsi e temi dell’arte, attraverso il dialogo con studiosi e protagonisti del mondo della cultura. L’iniziativa è a cura delle cooperative Agave, Coop Itinera e CoopCulture, con il patrocinio del Comune di Livorno e Fondazione Livorno. Gli appuntamenti, ad ingresso libero, si terranno tutti i mercoledì di settembre alle ore 17.30 nel parco di Villa Mimbelli o ai Granai in caso di pioggia. Viste le previsioni incerte per la giornata del 9 settembre, il primo appuntamento si svolgerà dunque all’interno dei Granai.

Di seguito il calendario completo degli appuntamenti:

Mercoledì 9 settembre

“Voltolino Fontani, il viandante della pittura”

Giorgio Bacci, Vincenzo Farinella, Antonella Capitanio

Esposizione temporanea straordinaria in biblioteca dell’opera Fuga in Egitto

Mercoledì 16 settembre

“Uno scultore livornese da riscoprire: Lorenzo Gori”

Vincenzo Farinella, Mattia Patti, Chiara Sabbatini

Mercoledì 23 settembre

“Silvestro Lega a Modigliana, a Firenze e a Livorno: le mostre del 2026-2027”

Vincenzo Farinella

Mercoledì 30 settembre

“Confronti. Arte in Toscana tra ‘800 e ‘900”

Michele Pierleoni, Vincenzo Farinella

Per informazioni:

telefono: 0586 824607

email: [email protected]

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