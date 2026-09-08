Librarti, quattro incontri tra Ottocento e Novecento a Villa Mimbelli
Studiosi e protagonisti della cultura accompagneranno il pubblico alla scoperta dell’arte toscana. Appuntamenti ogni mercoledì di settembre alle 17.30: il 9 settembre il primo incontro ai Granai per il maltempo
Si riaccendono i riflettori su Librarti, ciclo di appuntamenti sull’arte in Villa Mimbelli. La nuova rassegna propone un viaggio nel patrimonio artistico toscano tra Ottocento e Novecento, offrendo occasioni di approfondimento su artisti, percorsi e temi dell’arte, attraverso il dialogo con studiosi e protagonisti del mondo della cultura. L’iniziativa è a cura delle cooperative Agave, Coop Itinera e CoopCulture, con il patrocinio del Comune di Livorno e Fondazione Livorno. Gli appuntamenti, ad ingresso libero, si terranno tutti i mercoledì di settembre alle ore 17.30 nel parco di Villa Mimbelli o ai Granai in caso di pioggia. Viste le previsioni incerte per la giornata del 9 settembre, il primo appuntamento si svolgerà dunque all’interno dei Granai.
Di seguito il calendario completo degli appuntamenti:
Mercoledì 9 settembre
“Voltolino Fontani, il viandante della pittura”
Giorgio Bacci, Vincenzo Farinella, Antonella Capitanio
Esposizione temporanea straordinaria in biblioteca dell’opera Fuga in Egitto
Mercoledì 16 settembre
“Uno scultore livornese da riscoprire: Lorenzo Gori”
Vincenzo Farinella, Mattia Patti, Chiara Sabbatini
Mercoledì 23 settembre
“Silvestro Lega a Modigliana, a Firenze e a Livorno: le mostre del 2026-2027”
Vincenzo Farinella
Mercoledì 30 settembre
“Confronti. Arte in Toscana tra ‘800 e ‘900”
Michele Pierleoni, Vincenzo Farinella
Per informazioni:
telefono: 0586 824607
email: [email protected]
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