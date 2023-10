Little Bit Festival. Effimero Meraviglioso in Banana

Prosegue il Little Bit Fesatival. Appuntamento venerdì 20 alle 21,30 subito dopo “Il Lutto ti fa bella” di Silvia Lemmi, “Effimero Meraviglioso in Banana”.

Banana tratta un’ironica conferenza sulla tematica della libera circolazione delle idee, sostenuta da un impacciato presentatore. Nel corso dello spettacolo il pubblico osserva il processo dell’evoluzione di un’idea, passando attraverso storie di scimmie famose, memetica, e Wikipedia.

Il progetto BANANA è un progetto multi-disciplinare sulle tematiche della cultura Open Source e sul processo evolutivo dell’idee. Nel 2020 si qualifica come uno dei 15 progetti vincitori del bando nazionale “Wiki Teatro Libero” indetto da Wikimedia Italia nel 2020, la cui giuria è stata composta fra gli altri da Lella Costa e Marco Cacciola.

Ingresso

Ingresso per 1 spettacolo € 10

Ingresso per 2 spettacoli € 12

Prenotazione o prevendita consigliata: https://nuovoteatrodellecommedie.it/. 0586 1864087 – 342-0352386.

