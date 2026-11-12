Little Bit Festival: un nuovo fine settimana tra teatro, musica e incontri

Prosegue al Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno il Little Bit Festival, giunto alla sua sedicesima edizione e realizzato con il contributo di Fondazione Livorno. Da venerdì 13 a domenica 15 novembre, un nuovo fine settimana di appuntamenti dedicati ai linguaggi della scena contemporanea, tra storie personali, riflessioni sulle contraddizioni del presente, sperimentazione teatrale e musica dal vivo. Accanto agli spettacoli prosegue anche In Dialogo, il progetto che mette in relazione le compagnie ospiti con associazioni e realtà culturali del territorio, creando occasioni di incontro e confronto con la città.

Si comincia venerdì 13 novembre alle ore 19.00 con la compagnia A.D.D.A. in Mio padre è Sylvester Stallone, spettacolo finalista al Premio Scenario 2025, scritto da Leonardo Ceccanti, diretto da Matteo Ceccantini e interpretato da Davide Niccolini, produzione Pilar Ternera/NTC e Teatro Nazionale di Genova.

La vita di Riccardo Niccolini sembra uscita da un film. Nato a Livorno, trova nella lotta libera una strada per dare forma alla propria rabbia, arrivando a partecipare alle Olimpiadi di Mosca del 1980. Un grave incidente interrompe la sua carriera, ma Riccardo si reinventa come campione di braccio di ferro, fino a partecipare alle riprese di Over the Top con Sylvester Stallone. A raccontare questa storia è suo figlio Davide, che porta in scena successi, sconfitte e silenzi del padre, in un racconto sul rapporto tra generazioni e sulla capacità di ricominciare.

Alle ore 21.30 sarà la volta di Evoè!Teatro con QANon REVOLUTION, spettacolo selezionato dai Visionari del Kilowatt Festival 2024 e inserito da Teatro e Critica tra i 50 spettacoli da vedere nel 2025.

Al centro della scena QAnon, una delle più influenti teorie del complotto degli ultimi anni, e il suo rapporto con l’immaginario politico americano. Attraverso le vicende di tre figure legate all’universo cospirazionista, lo spettacolo ripercorre il clima che ha portato all’assalto al Congresso degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021, interrogandosi sui meccanismi che trasformano persone comuni in protagonisti di azioni estreme e sul confine sempre più fragile tra realtà e narrazione.

Lo spettacolo sarà preceduto, alle ore 18.00 presso il Mondadori Bookstore di Livorno, dall’incontro “QANon Revolution vs la Q di Complotto”, nell’ambito del progetto In Dialogo, un’occasione per approfondire i temi affrontati sulla scena e riflettere sul fenomeno delle teorie del complotto.

Sabato 14 novembre alle ore 19.00 il festival prosegue con Matrice Teatro in Il dilemma dei cento girasoli fotovoltaici, testo e regia di Virginia Cimmino, con Claudia Perossini e Giuseppe Armillotta.

Lo spettacolo mette in scena due crisi che si rispecchiano: la fine di una relazione e quella di un mondo. All’interno di una serra, rifugio e prigione insieme, due personaggi cercano di trattenere ciò che sta scomparendo. Il rapporto tra essere umano e natura si intreccia con quello tra i protagonisti, mentre le immagini di un ecosistema che resiste e si rigenera mettono in discussione l’illusione del controllo umano sull’ambiente. Una riflessione sulla precarietà dei legami, sul cambiamento e sulla possibilità di lasciar andare.

Alle ore 20.00 torna Little Bit of Music, la sezione musicale curata da Mangiadischi APS, con Malto e Maria Cortesi, due cantautrici che esplorano linguaggi differenti: dalla scrittura diretta e intensa di Malto, premiata per il Miglior Testo al Premio Bianca d’Aponte, alla ricerca di Maria Cortesi, che intreccia pop, folk e jazz.

Alle ore 21.30 spazio a Meridiano Zero con 33 spreco di tempo, uno spettacolo che prende le mosse dalla vicenda di Beniamino Zuncheddu, pastore sardo che ha trascorso 33 anni in carcere da innocente.

Come si racconta una vita privata di oltre trent’anni di libertà? Attraverso un linguaggio che mescola indagine giudiziaria, teatro e suggestioni cinematografiche, lo spettacolo affronta uno dei più gravi errori giudiziari della storia italiana, trasformandolo in una riflessione sul tempo, sulla giustizia e sulle possibilità sottratte a un’esistenza. Un giallo al contrario, nel quale non si cercano colpevoli ma innocenti, e in cui il pubblico è chiamato a interrogarsi sul valore del tempo condiviso. Lo spettacolo si inserisce nel progetto In Dialogo con ARCI Livorno.

Domenica 15 novembre alle ore 10.00 il festival propone “Incontri in dialogo con la natura urbana”, un trekking urbano a cura di Irene Strati con GreenCity Treks. Il percorso “Tra le fibre naturali: vestiamo la natura… zigzagando in città”, in dialogo con lo spettacolo di Matrice Teatro, attraverserà spazi verdi e strade meno conosciute di Livorno, facendo tappa presso Le Canottiere e Isola Punta, due realtà artigianali legate alle fibre naturali e al riuso creativo, per riflettere sull’impatto ambientale della moda e sulle alternative al fast fashion.

Il secondo fine settimana si conclude domenica 15 novembre alle ore 19.00 con Il teatropostaggio da un milione di dollari della compagnia Pallaksch, un progetto che porta sul palcoscenico il linguaggio dello shitposting, fatto di meme, immagini e contenuti digitali fuori contesto.

Ideato da Giacomo Lilliù con la curatela drammaturgica di Pier Lorenzo Pisano, lo spettacolo mette in relazione attori professionisti e creatori di contenuti digitali, esplorando nuove forme di scrittura teatrale attraverso l’ironia, l’assurdo e i codici dei social network. Un esperimento che mette in discussione le convenzioni della drammaturgia tradizionale e che, nell’ambito di In Dialogo, incontrerà Livornogramm, la pagina satirica livornese che racconta la città attraverso meme e social.

Il Little Bit Festival proseguirà fino al 22 novembre con un programma che intreccia spettacoli, incontri e occasioni di confronto, confermando la volontà del Nuovo Teatro delle Commedie di essere uno spazio aperto alla ricerca artistica e al dialogo con il pubblico e il territorio.

Biglietti: ingresso per uno spettacolo 10 euro; ingresso per due spettacoli 12 euro.

Durante le serate di spettacolo sarà sempre possibile cenare presso il Bar Pilar.

Prenotazione sempre consigliata.

Informazioni e prenotazioni: [email protected] – 0586 1864087 – 342 0352386

Nuovo Teatro delle Commedie – Via Terreni 3/5 – 57100 Livorno