Livorno Invisibile, la città che non si vede prende forma tra racconti e fantasia

Un laboratorio letterario aperto al pubblico per riscrivere la città tra suggestioni calviniane e finali partecipati. Il secondo appuntamento è dedicato al laboratorio letterario, un’occasione per esplorare una Livorno nascosta, fatta di storie, intuizioni e visioni mai realizzate. Ad aprire l’incontro sarà la professoressa Annalisa Bove, con un’introduzione all’opera di Calvino