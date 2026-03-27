Livorno Invisibile, la città che non si vede prende forma tra racconti e fantasia
Un laboratorio letterario aperto al pubblico per riscrivere la città tra suggestioni calviniane e finali partecipati. Il secondo appuntamento è dedicato al laboratorio letterario, un’occasione per esplorare una Livorno nascosta, fatta di storie, intuizioni e visioni mai realizzate. Ad aprire l’incontro sarà la professoressa Annalisa Bove, con un’introduzione all’opera di Calvino
Prosegue il progetto culturale multidisciplinare “Livorno: 56ª città invisibile”, ispirato al celebre romanzo Le città invisibili di Italo Calvino. Il secondo appuntamento è dedicato al laboratorio letterario, un’occasione per esplorare una Livorno nascosta, fatta di storie, intuizioni e visioni mai realizzate.
Esiste davvero una Livorno invisibile? Una città rimasta tra le pieghe della storia, nei progetti incompiuti o soltanto immaginati? A partire da queste domande prenderà vita il laboratorio di scrittura QWERTY, che guiderà i partecipanti nella costruzione di brevi racconti capaci di restituire nuove prospettive urbane.
Ad aprire l’incontro sarà la professoressa Annalisa Bove, con un’introduzione all’opera di Calvino. A seguire la lettura dei racconti, caratterizzati da un finale volutamente “invisibile”: sarà infatti il pubblico a scegliere come si concluderanno le storie, inviando i propri contributi alla mail della Fondazione Banca di Castagneto.
Gli elaborati raccolti saranno poi protagonisti del successivo appuntamento, in programma martedì 29 maggio, quando verranno letti e commentati.
L’incontro si terrà martedì 31 marzo alle ore 18.15 nella sede di via Rossini 2 a Livorno. L’ingresso è gratuito, ma per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione scrivendo a cursor-pointer” href=”mailto:[email protected]” target=”_blank” rel=”noopener” data-start=”1557″ data-end=”1590″>[email protected], inviando un messaggio WhatsApp al 3514890781 oppure telefonando allo stesso numero dalle 9 alle 13.
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