Livorno Librexpo, Sillabe presenta due nuovi libri

Due pubblicazioni dedicate alla tradizione gastronomica e alla storia labronica saranno presentate il 7 e l'8 novembre alle Officine Storiche di Porta a Mare, nell'ambito della quinta edizione della fiera dell'editoria

Due nuovi viaggi alla scoperta di Livorno, tra i sapori della tradizione che guardano alla sostenibilità e le pagine di una storia cittadina lunga secoli. Sono le due nuove pubblicazioni firmate dalla casa editrice livornese Sillabe, che saranno presentate durante la quinta edizione di Livorno Librexpo, in programma da venerdì 6 a domenica 8 novembre 2026 alle Officine Storiche del complesso commerciale Porta a Mare. Due volumi che raccontano la città da prospettive differenti, confermando l’impegno di Sillabe, da trent’anni punto di riferimento nel panorama culturale e museale italiano, tra editoria e merchandising. Il primo appuntamento è fissato per sabato 7 novembre alle 11, quando sarà presentata la nuova edizione aggiornata di “Oggi cacciucco io!”, un volume che mette insieme la tradizione gastronomica livornese e la tutela della biodiversità marina. In un momento storico in cui le scelte alimentari hanno un impatto sempre più significativo sugli equilibri degli oceani, il libro accompagna grandi e piccoli lettori alla scoperta dei protagonisti del cacciucco e dei segreti di una cucina sostenibile. Nasce da un’idea del Dipartimento didattico dell’Acquario di Livorno ed è curato dal biologo Giovanni Raimondi, coordinatore scientifico dell’Acquario, con un’introduzione storica di Paolo Ciolli e le illustrazioni ironiche e vivaci di Tommy Eppesteingher. La pubblicazione rilancia anche lo slogan #IoStoConGliSquali e rientra tra le iniziative locali del progetto LIFE European Sharks, cofinanziato dalla Comunità Europea e al quale l’Acquario di Livorno partecipa come partner. Il progetto è nato per salvaguardare squali e razze del Mediterraneo. In questo contesto viene promossa la cosiddetta Carta di Livorno, un manifesto che invita i ristoratori cittadini a preparare il cacciucco senza il palombo, specie appartenente alla famiglia degli squali. Alla presentazione interverranno Giovanni Raimondi e Giulia Perni, direttrice editoriale della casa editrice Sillabe.

Domenica 8 novembre, alle 17, spazio invece a “Livorno, storia e memorie”, una pubblicazione che accompagna i lettori alle origini della città labronica. Il volume è curato dall’architetto Riccardo Ciorli, già direttore dell’Archivio di Stato di Livorno e tra i massimi esperti della storia cittadina. Il percorso attraversa le diverse epoche della città: dalle origini all’età medicea, dalla dominazione lorenese fino a Livorno italiana. Particolare attenzione viene riservata agli edifici, ai palazzi e alle trasformazioni del tessuto urbano, letti come testimonianze dei cambiamenti politici, economici e sociali che hanno attraversato la città. Il filo conduttore della pubblicazione è proprio il rapporto tra storia e sviluppo urbanistico, attraverso il quale ricostruire l’identità e le trasformazioni di Livorno. Durante l’incontro a Porta a Mare, Riccardo Ciorli dialogherà con il giornalista Gianni Tacchi, responsabile dell’area comunicazione della casa editrice Sillabe. Oltre ai due appuntamenti sul palco principale della fiera, Sillabe sarà presente con uno stand per tutti e tre i giorni di Livorno Librexpo: venerdì dalle 14 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 20. La casa editrice presenterà il proprio catalogo editoriale e le linee di merchandising culturale, con proposte che spaziano dall’arte classica a quella contemporanea, passando per libri, giochi e peluche dedicati ai bambini e alle bambine.

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