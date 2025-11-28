Livorno street art tour
Per l'occasione sono state selezionate alcune opere particolarmente rappresentative che saranno lo spunto di partenza per avvicinarsi progressivamente al centro della città, seguendo un percorso che intreccia arte, storia e vita di comunità
Sabato 29 novembre, a partire dalle 15:30 è in programma un pomeriggio dedicato all’arte urbana, con un nuovo itinerario realizzato da Coop. Agave in sinergia con MuraLi. Livorno Street Art Tour prenderà avvio da Piazza Mazzini, nel quartiere di Borgo. Negli ultimi anni questa zona si è trasformata in un vero museo a cielo aperto, grazie ai numerosi murales nati proprio grazie al progetto MuraLi. Per l’occasione sono state selezionate alcune opere particolarmente rappresentative che saranno lo spunto di partenza per avvicinarsi progressivamente al centro della città, seguendo un percorso che intreccia arte, storia e vita di comunità. Durante il cammino ci sarà anche una sosta davanti al Cimitero Anglicano, un luogo ricco di suggestioni e fondamentale per ripercorrere la presenza inglese a Livorno.
Sarà qui che inizierà il nostro racconto dedicato alla figura protagonista del nuovo murale: Mary Shelley. Ripercorreremo i suoi legami con Livorno e con l’Italia, la sua intensa vicenda umana e l’animo coraggioso e appassionato che l’ha resa una delle voci più creative e influenti dell’Ottocento europeo. Il tour si concluderà poi nei pressi di Piazza XX Settembre, davanti alla nuova opera “Burn your Shadow Away” realizzata pochi giorni fa dallo street artist D*Face. Sarà l’occasione per approfondire non solo la figura della scrittrice, ma anche lo stile, le scelte e le ispirazioni dell’artista.
PRENOTAZIONI [email protected] | 348 0404516 | 0586 897890
BIGLIETTO ONLINE: https://www.agaveservizi.it/livorno-street-art-tour.htm
DURATA circa 2 ore
COSTI 12 € adulti | 10 € bambini (7–12 anni)
I posti sono limitati: vi aspettiamo per scoprire insieme Livorno da sempre nuove prospettive!
