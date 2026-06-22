Lover? Da Studio 74 in via Cambini la prima personale di Chris Wallace

Studio 74 di Galleria Fidanda presenta Lover?, prima mostra personale di Chris Wallace (Livorno, 1992), che sarà inaugurata domenica 28 giugno 2026 alle ore 19, presso la sede di Via Leonardo Cambini 30, a Livorno. L’esposizione sarà visitabile fino a giovedì 2 luglio 2026.

Nell’arte, come nella vita, non è necessario creare qualcosa di perfetto. Ciò che conta davvero è creare qualcosa che ti emozioni. C’è una frase che amo particolarmente: “Se vuoi creare qualcosa, prima devi distruggere qualcosa”.

Non sapevo come lavorare con i colori ad olio, così ho comprato diversi tubetti e ho iniziato a cercare la bellezza nella semplicità.

Ora dopo ora, ho realizzato un dipinto che mi ha lasciato senza parole e che, allo stesso tempo, mi ha donato una grande forza interiore. Volevo scoprire me stesso non come artista, ma come uomo: capire chi sono, cosa sogno e come posso imparare ad amarmi, prima di tutto.

Perché il nostro compito più importante è trovare il nostro centro e costruire dentro di noi il fulcro della nostra vita. Ricordo ancora le sensazioni intense e vivide che provavo quando ogni dipinto, creato per una donna speciale, mi riempiva di gioia e di pace.

Il mio rapporto con l’astrazione affonda radici ancora più profonde. È una vibrazione profonda e curativa, come l’amore stesso, un’energia che attraversa ogni cosa e si manifesta ovunque, nello stesso momento.

— Chris Wallace

Lover? un progetto che prende forma come un’indagine intima sull’esperienza dell’amore, attraversando fragilità, desideri, paure e tensioni che abitano la dimensione umana. Le opere diventano tracce di un percorso interiore, luoghi in cui emozioni e memoria si sovrappongono, dando vita a una narrazione aperta e universale.

Il titolo stesso si presenta come una domanda più che come un’affermazione. Lover? interroga la possibilità di amare autenticamente, esplorando quella forza invisibile che guida la ricerca di sé e dell’altro. In questo spazio di dubbio e vulnerabilità, l’artista invita il pubblico a confrontarsi con la propria esperienza, trasformando l’osservazione in partecipazione e la contemplazione in dialogo.

Chris Wallace (Livorno, 1992) intraprende il proprio percorso artistico attraverso la pittura contemporanea e astratta, sperimentando oli e tecniche miste su tela. Un periodo trascorso a Milano per motivi professionali gli permette di approfondire la conoscenza dell’arte contemporanea e di sviluppare un forte interesse per il design.

La sua influenza più significativa, tuttavia, affonda le radici nell’adolescenza e nella scena della street art newyorkese, dove artisti e writer provenienti dalla strada hanno saputo portare il linguaggio dell’arte urbana all’interno delle gallerie. Da questa matrice nasce anche l’utilizzo della vernice spray su tela, elemento distintivo della sua ricerca espressiva.

Lover? è la sua prima mostra personale. Il progetto esplora sentimenti, sensazioni e vulnerabilità che hanno attraversato e continuano ad attraversare il suo percorso umano ed artistico. Al centro della ricerca emerge una forza interiore che si rivela motore di un interrogativo fondamentale: è davvero possibile amare?

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