Mai dire Boomer 2.0 al Vertigo, sul palco un cast di over 60

Sabato 16 maggio ultimo appuntamento della stagione teatrale con il sequel scritto e diretto da Marco Conte: uno spettacolo nato da un laboratorio teatrale che per nove mesi ha coinvolto attori non professionisti over 60 tra ironia, impegno e voglia di mettersi in gioco

Ultimo appuntamento della stagione teatrale a Vertigo sabato 16 alle 21,00 . In scena una spettacolo “speciale” si tratta infatti di un cast interamente composto da Over 60 e che è il risultato di un laboratorio teatrale condotto da Marco Conte. Si tratta del seguito dello spettacolo dello scorso anno intitolato “Mai Dire Boomer” scritto e diretto da Marco Conte che racconta le vicende di un gruppo di diversamente giovani che, in disobbedienza al Comune che gli ha chiuso con i sigilli la sede del loro centro culturale per motivi igienici, decidono notte tempo di occuparlo, forzando i sigilli e le catene. Nel centro occupato decidono di preparare uno spettacolo le cui prove “disastrose” vengono filmate e messe in rete. L’ilarità che suscitano provoca milioni di visualizzazioni e conseguentemente soldi e fama. Il ricavato viene utilizzato per le spese di ristrutturazione della sede. “Mai dire Boomer 2.0 il sequel” parte proprio da qui: Dalla festa di inaugurazione della nuova sede a cui ha partecipato anche il sindaco. Bottiglie, vassoi ormai vuoti, e tanta allegria quando improvvisamente un mistero li avvolge… Una socia sembra scomparsa… E’ una operazione culturale, artistica ed anche sociale dice Marco Conte, queste persone per 9 mesi sono venute a provare il giovedì mattina in teatro, cercando di conciliare per quanto possibile, impegni familiari, qualche visita per qualche piccolo acciacco. Gli ho scritto un copione su misura, cercando di valorizzare al massimo le loro caratteristiche. Il testo è impegnativo e queste persone speciali hanno dovuto fare i conti con la loro memoria, l’attenzione e la concentrazione. Comunque vada sono ammirevoli, e sono convinto che stupiranno il pubblico, ecco perché abbiamo dato loro la possibilità di essere inseriti nella stagione teatrale. In scena (in ordine alfabetico) Sidonia Bagnoli, Giselda De Fonte, Carlo Fagiolini, Elena Goncalves, Sandra Lugetti, Tamara Mannucchi, Barbara Mariotti, Domenico Passaro, Franca Pini, Loretta Ronsichi, Marinella Rossi, Marcello Spigoni. Assistenza tecnica Stefania Faini. Luci Ugo Zammit, scenografia Patrizia Coli, Regia Marco Conte. Grafica Anna Arbore. Prenotazioni 0586210120 oppure con messaggio whatsapp 3805842291.

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