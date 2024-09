“Mai un passo indietro”, la coppia Grasso-Bosco crea una canzone per la Libertas 1947

"Mai un passo indietro" è la canzone che il maestro Cristiano Grasso ha confezionato, insieme a Carlo Bosco, per la sua amata Libertas 1947. "Avevo fatto una promessa. In caso di promozione in A2 avrei regalato una canzone agli Sbandati, all'Associazione Tifosi e a tutto il popolo amaranto. Il sogno? Che tutto il popolo libertassino al palazzetto saltasse e la cantasse all'unisono"

di Giacomo Niccolini

Cosa succede quando una passione accende un’altra passione? Un incendio di passioni. Quello, esattamente, che è accaduto al maestro Cristiano Grasso tifoso libertassino da una vita e folgorato dalla bellissima stagione che la sua squadra del cuore di basket ha coronato con una storica promozione in A2. “Lo avevo detto. Avevo fatto una specie di fioretto personale. Se la Libertas sale di categoria scrivo una canzone e la regalo a tutti i tifosi e alla squadra”. Detto fatto. Il 21 giugno, pochi giorni dopo la sbornia promozione di Roseto, il maestro, deus ex machina dei cori Monday Girls e SpringTime che da anni animano le belle serate livornesi a suon di buona musica, chiama il maestro Carlo Bosco e gli espone il suo progetto. Gli manda una demo, piano e voce, così alla volèe dove sopra aveva inciso la canzone che gli era venuta dal cuore spontanea. Ma da Bosco vuole qualcosa di più. Serve più rock, serve più spinta, serve l’oliva nel Martini. E Carlo Bosco si muove. Assolda “la squadra” giusta: Filippo Bagnoli alla batteria, Michele Ceccarini (“fratellino” in musica di Bosco con i Gary Baldi Bros) alla chitarra, Fabrizio Balest al basso, Filippo Sassano alla voce e il missaggio perfetto di tutto ciò curato dallo stesso Carlo Bosco e il mastering affidato alle mani esperte di Nicola Fantozzi. Ecco qua. La canzone prende forma, prende il giusto “vestito” fino a che il 13 settembre “Mai un passo indietro – Forza Libertas” viene pubblicata su tutte le piattaforme disponibili. Il regalo per il popolo amaranto è pronto proprio nel giorno della presentazione della squadra alla città e ai tifosi (venerdì 13 settembre, Fortezze Vecchia dalle 18,30 in poi).

Così ecco che il duo Doppia C (Cristiano-Carlo) che prende forma e vita. Uno, Cristiano Grasso, autore e produttore esecutivo del pezzo, l’altro, Carlo Bosco, produttore musicale della canzone che da questa stagione, con tutta probabilità, animerà il PalaMacchia ad ogni partita casalinga degli amaranto.

“Il titolo? Mai un passo indietro perché si lotta fino in fondo, a muso duro, accanto a una squadra che diventa un sogno, che è anche il mio – spiega l’autore – in una città fatta di sale e mare. E la Libertas che nuota in questo mare potrà sempre contare su noi tifosi dove, come scogli, si potrà aggrappare quando il cammino si farà duro. La mia idea nasce da qui. Di fare un regalo ai tifosi, alla curva degli Sbandati che sono anima pulsante di questo palazzetto amaranto, all’Associazione Tifosi Libertas, di cui, tra le altre cose, faccio parte anch’io. Sono loro il vero motore di questo entusiasmo che ha inondato basket city in questi ultimi anni e specialmente in questa ultima stagione. La canzone è piaciuta molto al presidente Roberto Consigli e i direttivi degli Sbandati e dell’Associazione Tifosi hanno già abbracciato con entusiasmo il pezzo. Il mio sogno sarebbe che tutto il popolo libertassino al palazzetto saltasse e la cantasse all’unisono”.

Clicca qui per ascoltare e scaricare la canzone su tutte le piattaforme disponibili.

Qua sotto il video ufficiale con il testo a scorrimento della canzone “Mai un passo indietro”



