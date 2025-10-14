Manalù, un compleanno all’insegna del gusto… e della solidarietà

Appuntamento il 19 ottobre da Manalù in piazza Benamozegh per festeggiare i suoi 12 anni di attività con un evento speciale in collaborazione con l'Antica Torteria del Mercato di Gagarin. L’intero ricavato della giornata sarà devoluto all’Associazione Volare senz’Ali

Manalù, il bistrot & bakery lab 100% senza glutine di Livorno, festeggia i suoi 12 anni di attività con un evento speciale all’insegna della convivialità e della solidarietà.

L’appuntamento è per domenica 19 ottobre, dalle ore 16:00 alle 20:00, presso il locale in piazza Benamozegh, 15, dove, in collaborazione con Giuliano de l’Antica Torteria del Mercato (Gagarin), verranno preparati frati, bomboloni e 5&5 senza glutine per tutti.

L’intero ricavato della giornata sarà devoluto all’Associazione Volare senz’Ali, realtà che si dedica da anni alla tutela, all’assistenza e al sostegno dei bambini e dei ragazzi con gravi disabilità, offrendo aiuto concreto alle famiglie e promuovendo l’inclusione attraverso iniziative di solidarietà e sensibilizzazione.

Manalù nasce nel 2013 dal desiderio di creare un luogo dove il senza glutine non fosse una limitazione, ma un piacere condiviso da tutti. In dodici anni di attività, il laboratorio ha saputo coniugare tradizione artigianale, ingredienti di qualità e innovazione, diventando un punto di riferimento nazionale per chi cerca prodotti freschi, genuini e sicuri, senza rinunciare al gusto.

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di dimostrare che il senza glutine può essere buono, profumato e accessibile a tutti — non solo a chi ha esigenze alimentari particolari. Questi dodici anni sono il risultato di un lavoro di squadra e dell’affetto dei nostri clienti”, raccontano Luca e Manuela , fondatori di Manalù.

L’evento del 19 ottobre sarà quindi una festa aperta a tutti, dove il piacere di condividere un dolce si unirà a un gesto concreto di solidarietà.

Un’occasione per ringraziare i clienti che hanno accompagnato Manalù in questo percorso e per sostenere una causa importante, con la dolcezza che da sempre contraddistingue il brand livornese.

