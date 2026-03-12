Marzo Donna, seconda passeggiata alla scoperta del quartiere Venezia

I partecipanti alla prima passeggiata di domenica 8 marzo

Ritrovo domenica 15 marzo ore 10.00 al Centro Donna. La visita guidata è gratuita e offre una lettura originale dello spazio urbano mettendo in luce storie, presenze e contributi spesso poco raccontati ma fondamentali per la costruzione dell’identità cittadina

In occasione del Marzo Donna, la Cooperativa Itinera, impegnata nella promozione del turismo e della cultura accessibile, propone tre appuntamenti speciali di visita guidata alla città di Livorno, con partenza dal Centro Donna, nel cuore del quartiere Venezia. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire una lettura originale dello spazio urbano: un percorso che invita a osservare la città attraverso uno sguardo femminile, mettendo in luce storie, presenze e contributi spesso poco raccontati ma fondamentali per la costruzione dell’identità cittadina. Durante le passeggiate urbane, i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta di figure storiche e contemporanee, vicende poco conosciute, luoghi simbolici, nomi di strade e tracce materiali e immateriali che parlano di memoria, impegno, creatività e partecipazione femminile. Un racconto diffuso che restituisce visibilità al ruolo delle donne nella storia sociale, culturale e civile di Livorno. “Marzo Donna – Percorsi guidati in città con lo sguardo delle donne” non è soltanto una visita guidata, ma un’occasione di riflessione condivisa: un invito a rileggere gli spazi quotidiani con maggiore consapevolezza, riconoscendo come la città sia il risultato di una pluralità di esperienze, voci e protagoniste. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Cooperativa Itinera per una cultura inclusiva e accessibile, capace di valorizzare le differenze e promuovere una partecipazione attiva alla vita culturale del territorio.

Date e orari

Partenza dal Centro Donna

Domenica 15 marzo ore 10.00

Informazioni utili

La visita è gratuita

A cura della Cooperativa Itinera

Non è necessaria la prenotazione

Durata: circa 1 ora

