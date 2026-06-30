Mascagni. Progetto unico in Toscana per l’educazione musicale nella prima infanzia

L'attività documentata nella foto allegata mostra un momento del lavoro svolto presso la scuola Rodari di Stagno, dove le insegnanti Giuseppina Cimmino e Cristina Lo Piccolo hanno collaborato con gli studenti del Conservatorio Rosalba Marradi e Marco Pandolfini nello sviluppo delle attività musicali in classe

Un progetto che mette in relazione alta formazione artistica e pratica musicale nelle scuole, creando un percorso virtuoso che coinvolge contemporaneamente bambini, docenti e studenti del Conservatorio. È questa l’esperienza sviluppata nel corso dell’anno scolastico 2025/2026 dal Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno, in collaborazione con il Liceo Musicale e le Scuole Secondarie di Primo Grado a Indirizzo Musicale (SMIM) del territorio, dando vita a un’iniziativa che rappresenta un unicum nel panorama toscano.

Coordinato dalla professoressa Paola Pellegrini, docente di Didattica della Musica del Conservatorio Mascagni, il progetto ha coinvolto le scuole dell’infanzia e le classi prime delle scuole primarie collegate alle SMIM livornesi, con un duplice obiettivo: formare gli insegnanti e offrire agli studenti del Conservatorio un’esperienza di tirocinio qualificante direttamente nelle classi.

L’iniziativa si è sviluppata attraverso due ambiti strettamente integrati. Il primo ha previsto un percorso di formazione didattico-musicale rivolto alle insegnanti delle scuole dell’infanzia e delle classi prime della scuola primaria, finalizzato a fornire strumenti e metodologie per integrare la musica nella pratica educativa quotidiana.

Parallelamente, gli studenti dei corsi di Didattica della Musica e dei corsi strumentali del Conservatorio hanno svolto attività di tirocinio nelle classi, lavorando fianco a fianco con le insegnanti sotto la supervisione della professoressa Pellegrini.

Le attività proposte ai bambini hanno avuto come finalità principale lo sviluppo dell’orecchio musicale attraverso l’ascolto, la pratica vocale e quella strumentale, oltre al potenziamento delle competenze ritmiche mediante esperienze musicali integrate con il movimento. Un approccio che ha permesso di vivere la musica come esperienza attiva e inclusiva fin dai primi anni del percorso scolastico.

Hanno aderito al progetto le scuole Campana dell’Istituto Comprensivo Micheli-Bolognesi, Rodari dell’Istituto Comprensivo Mazzini, Bini dell’Istituto Comprensivo Micali, Natali dell’Istituto Comprensivo Brin, Benci dell’Istituto Comprensivo Borsi e Rodari dell’Istituto Comprensivo Minerva Benedettini di Stagno.

Per il Conservatorio hanno partecipato gli studenti dei corsi di Didattica della Musica Rosalba Marradi, Marco Pandolfini, Virginia Bianchi, Alyssa Del Santo, Rossella Pratesi, Gabriele Calamini, Gabriele Tarabella, Gaia Niccolai, Anna Favarato e Valentina Caturelli, affiancati dagli studenti dei corsi di strumento Daniele Giglioli, Chiara Comparini e Flavia Giampietro.

L’esperienza ha ottenuto un riscontro estremamente positivo da parte di tutti i soggetti coinvolti: le insegnanti hanno potuto sperimentare nuove metodologie didattiche, i bambini hanno vissuto un percorso musicale coinvolgente e gli studenti del Conservatorio hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con una concreta esperienza educativa sul campo, fondamentale per il loro percorso formativo.

L’attività documentata nella foto allegata mostra un momento del lavoro svolto presso la scuola Rodari di Stagno, dove le insegnanti Giuseppina Cimmino e Cristina Lo Piccolo hanno collaborato con gli studenti del Conservatorio Rosalba Marradi e Marco Pandolfini nello sviluppo delle attività musicali in classe.

I risultati ottenuti confermano il valore di un progetto che, mettendo in rete istituzioni scolastiche e alta formazione musicale, rappresenta un modello innovativo per la diffusione della cultura musicale fin dai primi anni di vita. Proprio per questo, l’intenzione condivisa è quella di proseguire e sviluppare ulteriormente l’iniziativa nei prossimi anni scolastici, consolidando un’esperienza che costituisce una realtà unica nel panorama della Toscana.

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