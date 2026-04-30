Mayor Von Frinzius tra Goldoni e Arena di Verona: doppio appuntamento da protagonista

Dalla nuova produzione in scena a Livorno alla partecipazione a eventi di respiro nazionale: la compagnia si prepara a giorni intensissimi tra emozioni, inclusione e grandi palcoscenici

È quasi eroica l’impresa che la Mayor Von Frinzius, ogni anno sempre più impegnata, sta per compiere.

Ovviamente le energie sono principalmente canalizzate sul debutto di “Non posso, c’ho da fa”, ultima opera firmata Mayor Von Frinzius e Fondazione Teatro Goldoni che andrà in scena sul palco del Teatro Goldoni il 7 e 8 maggio alle 21 (sono ancora disponibili biglietti presso la biglietteria del teatro e i circuiti TicketOne), ma nel frattempo la Mayor potrà godere anche di un piccolo grande regalo: poter calcare il palco dell’Arena di Verona.

L’intera compagnia infatti sabato 2 maggio partirà per accompagnare il cast di Din don down, spettacolo che già un gruppo di attori Mayor porta avanti insieme a Paolo Ruffini.

L’emozione è indescrivibile, soprattutto considerando che una volta tornati a casa i Mayor saranno catapultati in quella che loro chiamano “la settimana santa”, durante la quale il Goldoni diventerà una seconda casa ed il lavoro di un intero anno finalmente porterà i suoi frutti!

Non contenta, la Mayor tornerà sul palco dell’Arena di Verona il 15 maggio, e questa volta senza Paolo Ruffini, ospite della serata di beneficienza “La grande sfida, InConTrArti”, che sarà presentata da Federico Parlanti e che vedrà come ospiti anche Francesco Renga ed il cast di Notre dame de Paris.

Che dire, ancora una volta la Mayor Von Frinzius riempie la sua città di orgoglio!

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