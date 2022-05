Medicina dello Sport, a Livorno partono le “camminate di quartiere”

Per avere maggiori informazioni è possibile rivolgersi alle associazioni coinvolte oppure direttamente al reparto scrivendo a [email protected] oppure telefonando al numero 0586-223912

Mediagallery

É fissata per martedì prossimo, 10 maggio, la partenza del nuovo gruppo di cammino organizzato dall’Azienda USL Toscana nord ovest con la collaborazione delle associazioni Banca del Tempo e Quartieri Uniti Eco Solidali (QES).

“L’iniziativa fa parte del progetto – spiega Carmine di Muro, direttore della Medicina dello Sport di Livorno – che consentirà di avviare l’iniziativa in tutti quartieri. Il primo che farà da apripista sarà Fabbricotti che si ritroverà martedì alle 8.30 in piazza San Jacopo in Acquaviva. Un’occasione di “Guadagnare Salute” divertendosi, socializzare con altre persone e scoprire angoli della nostra città. Il nuovo gruppo si aggiunge a quelli già avviati nei mesi scorsi con Croce Rossa Italiana e Auser. Questi gruppi sono guidati dai cosiddetti walking leaders, personale volontario che ha seguito un percorso di formazione specifico in modo da poter rinviare al corretto professionista in caso di un bisogno particolare”.

Le partenze degli altri gruppi di cammino sono fissate il martedì e venerdì alle 11. La partecipazione è, come sempre, completamente gratuita ed è sufficiente compilare la scheda di iscrizione. Per avere maggiori informazioni è possibile rivolgersi alle associazioni coinvolte oppure direttamente al reparto scrivendo a [email protected] oppure telefonando al numero 0586-223912.