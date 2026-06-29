Melting Pot- Carnevale Jazz al Mascagni

Martedì 1° luglio, alle ore 19, l'ensemble Melting Pot, formazione del Dipartimento Jazz coordinata dal M° Piero Bittolo Bon, sarà protagonista di un nuovo appuntamento della rassegna "Il Carnevale nella storia della musica – Un viaggio sonoro tra partiture, autori e suggestioni"

Dopo il successo della tappa di Seravezza, prosegue al Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno il percorso musicale che intreccia jazz e tradizione carnascialesca. Martedì 1° luglio, alle ore 19, l’ensemble Melting Pot, formazione del Dipartimento Jazz coordinata dal M° Piero Bittolo Bon, sarà protagonista di un nuovo appuntamento della rassegna “Il Carnevale nella storia della musica – Un viaggio sonoro tra partiture, autori e suggestioni”, promossa dalla Fondazione Carnevale di Viareggio, curata dal musicologo Claudio Martini e realizzata con il coordinamento del Conservatorio “Luigi Boccherini” di Lucca e la collaborazione dei Conservatori della Toscana.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccontare il Carnevale attraverso il linguaggio della musica, valorizzandone il patrimonio storico e culturale mediante percorsi artistici capaci di attraversare epoche, stili e tradizioni diverse.

In questo contesto il Conservatorio Mascagni è protagonista con il progetto “Carnevale Jazz”, che affida ai musicisti del Dipartimento Jazz il compito di reinterpretare il tema del Carnevale in chiave contemporanea, promuovendo al tempo stesso la crescita artistica degli studenti e la collaborazione tra le istituzioni musicali toscane.

Sul palco dell’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio saliranno Stefano Gregori (chitarra), Lorenzo Fiaschi (sax), Francesco Carone (pianoforte), Simone Pesi (contrabbasso) e Gianmarco Carlini (batteria).

Il programma propone un viaggio tra le sonorità del Carnevale brasiliano e la tradizione viareggina: da Jazz Carnival del trio Azymuth, celebre per la fusione di samba, bossa nova, funk e jazz, a Manhã do Carnaval di Luiz Bonfá, tratta dalla colonna sonora del film Orfeu Negro (1959), fino a Maschereide (1922) di Icilio Sadun e Lelio Maffei, una delle pagine più rappresentative della storia musicale del Carnevale di Viareggio.

L’ensemble Melting Pot è già stato protagonista della prima tappa del progetto, lo scorso 27 giugno, esibendosi nel suggestivo Giardino di Palazzo Mediceo a Seravezza. Dopo il concerto di Livorno, il tour proseguirà con un altro appuntamento in programma sabato 5 luglio nel Chiostro del Conservatorio Santa Elisabetta di Barga. Ultima tappa, con data ancora da definire, sarà quella di Viareggio.

Il concerto del 1° luglio – a ingresso libero – rappresenta un’importante occasione per il pubblico livornese di conoscere da vicino il lavoro del Dipartimento Jazz del Conservatorio Mascagni, una realtà che continua a distinguersi per la qualità della propria formazione e per la capacità di coniugare ricerca, tradizione e innovazione attraverso il talento delle nuove generazioni di musicisti.

Melting Pot – Carnevale Jazz Martedì 1° luglio 2026 – ore 19.00 Auditorium “Cesare Chiti” – Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni”, Livorno Ingresso libero

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