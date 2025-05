Mercoledì 28 maggio: “80 voglia di Pace”

Il 28 maggio si celebra la Giornata cittadina per la Pace, per far memoria della guerra a Livorno e di tutti i conflitti ancora in corso nel mondo

Quest’anno l’evento è dedicato a tutti i più piccoli, i bambini e gli adolescenti che vivono e affrontano violenze e conflitti in ogni tempo e in ogni luogo, in particolare coloro che vivono nelle zone in guerra, per rendere omaggio al coraggio e alla speranza e dare voce ai tanti di loro che desiderano la pace.

Quest’ anno, infatti la celebrazione organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio, in collaborazione con la Diocesi di Livorno, il Comune e l’Istoreco, è rivolta ai giovani che frequentano le scuole primarie e secondarie della città di Livorno.

Un omaggio, dunque, a tutti i bambini ed i giovani in guerra ed in tante situazioni difficili, che, come “piccoli germogli”, desiderano esprimere con la propria voce il desiderio di pace che coltivano ogni giorno; come un fiore, che ha bisogno di cure e protezione per crescere, anche loro si impegnano ogni giorno a scuola, nel tempo libero, in famiglia, a tessere quei legami di pace senza i quali imparano molto presto che non si può vivere.

Il corteo dei giovani concittadini partirà da Piazza Grande e si snoderà per le vie del centro cittadino fino agli scali D’Azeglio, dove verranno commemorate, con un omaggio floreale, le oltre 200 vittime rimaste intrappolate e morte sotto le bombe di quel 28 Maggio 1943, insieme alle vittime di tutte le guerre.

La Giornata Cittadina per la Pace è stata istituita grazie alla raccolta firme lanciata dalla Comunità di Sant’Egidio, approvata dall’Amministrazione Comunale di Livorno nel 2004. sono quindi più di 20 anni che il 28 maggio diventa pretesto per ricordare le violenze delle guerre di ieri e di oggi, e ribadire la necessità di una cultura della pace.

A seguire il programma.

“80 VOGLIA DI PACE” – (Livorno – 28 maggio 2025)

PRIMA TAPPA: DUOMO – ore 9.45

SALUTI ISTITUZIONALI: Mons. Simone Giusti, il Sindaco Luca Salvetti e la Dirigente Scolastica Cecilia Semplici

INTERVENTI: Testimoni dalle guerre nel mondo

SECONDA TAPPA: SCALI D’AZEGLIO

OMAGGIO ALLE VITTIME DI TUTTE LE GUERRE

Nelle cantine degli Scali D’Azeglio, il 28 maggio 1943, un numero imprecisato di civili rimase ucciso dallo scoppio di alcune bombe cadute sulla strada sovrastante. Questo luogo, riscoperto dalla Comunità di Sant’Egidio nel 2003 grazie al racconto di alcuni anziani livornesi, incontrati nelle loro case di periferia, è diventato negli anni luogo simbolo della memoria delle guerre di ieri e di oggi e di speranza per la pace, sempre da ricercare.

Conclusione della manifestazione: ore 12.00

Segreteria organizzativa: Comunità di Sant’Egidio, Via Carraia, 2 – 57123 Livorno Tel. 0586.211893 – Fax 0586.069959 – [email protected] – www.santegidio.org

