Micali apre le biblioteche alla città: mostra su Rodari e incontro con Cecchini

Doppio appuntamento tra scuola e cultura: dopo l’inaugurazione al plesso Bini con letture dedicate allo scrittore, lunedì 4 maggio tocca alla sede di via degli Archi con la presentazione del romanzo “E questo è niente” e il dialogo con l’autore

L’Istituto Comprensivo Micali, sotto la guida della dirigente Rita Moretti, presenta alla città le sue due biblioteche, entrambe operative: quella del plesso Bini per la scuola primaria e quella della sede di via degli Archi per la secondaria di primo grado.

Il percorso si è aperto il 14 aprile, anniversario della scomparsa di Gianni Rodari, con un evento speciale: l’apertura alla cittadinanza della biblioteca della scuola elementare Bini e una mostra dedicata allo scrittore, poeta ed educatore.

data-start=”968″ data-end=”1306″>In questa occasione la dirigente ha sottolineato come la presenza, all’interno di una scuola, di spazi di incontro e condivisione come una biblioteca rappresenti non solo uno strumento di promozione della lettura, ma anche un segno concreto dell’impegno della comunità scolastica nel creare luoghi di confronto, dialogo e approfondimento.

Durante l’iniziativa si sono svolte anche letture di brani di Rodari a cura della professoressa e attrice Nicoletta La Terra e del docente, scrittore e attore Enrico Pompeo.

data-start=”1491″ data-end=”1819″>Gli appuntamenti proseguono lunedì 4 maggio alle 17.15 nella sede di via degli Archi 66, dove verrà presentata alla città anche la biblioteca della scuola media, aperta da pochi mesi. Per l’occasione è previsto un incontro con l’autore Michele Cecchini, che presenterà il romanzo “E questo è niente” (Bollati Boringhieri).

Il libro racconta, con delicatezza e leggerezza, una storia complessa: quella di un bambino tetraplegico costretto a vivere in un lettino, sempre in casa, ma capace di evadere dai propri limiti grazie alla forza dell’immaginazione. Una narrazione che affronta temi come inclusione, rispetto e riscatto con uno sguardo intenso e al tempo stesso tenero.

La giornata si aprirà con il saluto della dirigente Rita Moretti, proseguirà con la presentazione della biblioteca a cura del referente Enrico Pompeo e si concluderà con il dialogo con l’autore, moderato da David Marsili.

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