Mille chilometri in bici per AIL: il 12 settembre Simona Casana arriva a Livorno

Oltre mille chilometri in bicicletta per portare lungo le strade italiane un messaggio di solidarietà, sensibilizzazione e sostegno alla lotta contro le malattie ematologiche. È il viaggio che vede protagonista Simona Casana, volontaria e sportiva di AIL Brescia, che il 12 settembre, intorno alle 16, farà tappa a Livorno

Oltre mille chilometri in bicicletta per portare lungo le strade italiane un messaggio di solidarietà, sensibilizzazione e sostegno alla lotta contro le malattie ematologiche. È il viaggio che vede protagonista Simona Casana, volontaria e sportiva di AIL Brescia, che il 12 settembre, intorno alle 16, farà tappa a Livorno.

La sua nuova avventura su due ruote è iniziata il 5 settembre e si concluderà proprio il 12, attraversando diverse realtà territoriali e incontrando sezioni AIL, volontari e sostenitori. Un percorso che riprende le esperienze degli anni passati, quando Simona aveva già macinato centinaia di chilometri in bicicletta per mettere in contatto persone e associazioni e portare sempre più lontano il messaggio dell’AIL.

La tappa livornese sarà caratterizzata da una particolare partecipazione. Ad accogliere Simona ci sarà infatti AIL Livorno, insieme alla Polisportiva G.S. Carli di Livorno, che ha aderito con entusiasmo all’iniziativa mettendo a disposizione numerosi ciclisti adulti e una rappresentanza delle proprie giovani leve, con bambini e bambine di età compresa tra i 5 e i 10 anni.

L’arrivo a Livorno non sarà dunque soltanto una sosta lungo un viaggio di oltre mille chilometri, ma un’occasione per incontrarsi e rafforzare il legame tra le diverse realtà dell’associazione presenti sul territorio nazionale.

È proprio questo uno degli obiettivi dell’iniziativa: trasformare ogni tappa in un momento di confronto e condivisione, creando occasioni per parlare di AIL, ricerca scientifica, volontariato e sostegno ai pazienti e alle loro famiglie.

Per AIL Livorno l’appuntamento rappresenta anche un modo concreto per ribadire l’importanza della rete che unisce le sezioni dell’associazione in tutta Italia. Realtà diverse per territorio e dimensioni, ma accomunate dall’impegno quotidiano nella lotta alle malattie ematologiche e nel sostegno a chi affronta la malattia.

La bicicletta diventa così il filo conduttore di un viaggio che va oltre la dimensione sportiva. Ogni chilometro percorso da Simona è infatti un’occasione per incontrare nuove persone, raccontare l’attività dell’AIL e mantenere alta l’attenzione sull’importanza della ricerca e della vicinanza ai pazienti.

AIL Livorno invita volontari, sostenitori, cittadini e tutti coloro che condividono i valori dell’associazione a partecipare all’accoglienza di Simona il 12 settembre alle 16. Un appuntamento pensato per vivere insieme l’arrivo della ciclista e, soprattutto, per rafforzare quel senso di comunità che rappresenta uno dei punti di forza dell’AIL.

Perché, lungo questo viaggio, a contare non sono soltanto i chilometri percorsi, ma soprattutto le persone incontrate lungo la strada.

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