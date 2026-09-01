MSG Musical Show Group apre ai giovani: nascono MSG Teen e MSG Children

MSG Musical Show Group apre le porte ai più giovani. Dopo 10 anni di successi e spettacoli sold-out nella nostra città, MSG ha pensato di prendere sotto la propria ala giovani talenti o futuri tali, da poter formare nel magico mondo del Musical

MSG Musical Show Group apre le porte ai più giovani. Dopo 10 anni di successi e spettacoli sold-out nella nostra città, MSG ha pensato di prendere sotto la propria ala giovani talenti o futuri tali, da poter formare nel magico mondo del Musical. MSG è una realtà concreta, ormai da Quasi 10 anni, l’unica a Livorno, strutturata con grande professionalità nello studio del Musical, arte che vede unire la Danza, la Recitazione e il Canto, diretta dalla Regista e Direttrice Artistica Sara Del Vivo, avvalendosi della collaborazione di Benedetta Cuchel, docente di danza, e di Diego Pieri, vocal coach. MSG ha portato in scena spettacoli come: Il Cerchio della Vita, Neverland, Dancing Queen, conquistando il pubblico, e sta per iniziare lo studio del nuovo spettacolo da portare in Scena “Grease Lighting”, per poi festeggiare i 10 anni dalla sua nascita nel 2027. In vista dei Casting del prossimo 8 settembre, che coinvolgeranno due differenti fasce d’età, MSG punta alla valorizzazione dei giovani e dei giovanissimi, con possibilità ai casting anche per i senior, di potersi inserire nei prossimi spettacoli. Nascerà quindi MSG TEEN, gruppo dedicato ai teenagers, con una fascia d’età dai 14 ai 18 anni non compiuti, e MSG children, per la fascia d’età 9-12. Per MSG children non vi è bisogno di un casting, le iscrizioni sono aperte, e il prossimo 24 settembre ci sarà un open day dalle 17 alle 18:30, presso il Centro Studi Armonia Danza, in Via dei Pelaghi 256/258. Mentre sono ancora aperte per qualche giorno le iscrizioni ai casting, sia per i senior, sia per la fascia teen, dove si potrà esibirsi mettendo in luce la propria attitudine nel canto, nella recitazione e nel ballo. Per le iscrizioni ai Casting inviare un messaggio direttamente alla Direzione Artistica al 3287494974.

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