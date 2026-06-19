Musica indipendente e relax nel verde: a Villa Fabbricotti arriva l’Inner Animal Fest

Domenica 21 giugno, in occasione della Festa Internazionale della Musica, il parco di Villa Fabbricotti ospiterà un pomeriggio gratuito dedicato agli artisti livornesi. Sul palco sei tra band e musicisti della scena indipendente locale

Una nuova formula per celebrare la Festa Internazionale della Musica. Domenica 21 giugno, nel verde di Villa Fabbricotti, debutta Inner Animal Fest, un festival dedicato alla musica indipendente livornese che punta a unire concerti dal vivo, socialità e valorizzazione del territorio.

L’appuntamento è in programma nel parco di Villa Fabbricotti, in via della Libertà 30. L’apertura è prevista alle 14, mentre le esibizioni live si svolgeranno dalle 16 alle 19. L’ingresso sarà completamente gratuito.

Gli artisti sul palco

Protagonisti del pomeriggio saranno sei artisti e band della scena musicale locale:

NOF41

Inframellow

Nico Sambo

The Candydates

Simone Lalli

Crystal Newton

Ad accompagnare l’evento sarà presente anche un dj set di sottofondo, pensato per creare un’atmosfera rilassata e conviviale all’interno del parco.

Un festival dedicato alla comunità

L’obiettivo degli organizzatori è quello di offrire uno spazio di incontro in cui la musica indipendente possa trovare visibilità e il pubblico possa scoprire nuovi talenti del territorio.

«In una società sempre più connessa ma sempre meno presente – spiegano gli organizzatori – Inner Animal Fest vuole essere un luogo dove la musica indipendente livornese trova voce e dove la comunità può ritrovarsi in uno dei polmoni verdi più belli della città».

L’idea è quella di proporre un evento a misura di cittadino, lontano dalle grandi produzioni ma capace di valorizzare la qualità artistica locale attraverso un pomeriggio di musica dal vivo accessibile a tutti.

Partner e patrocinio – L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Livorno. Partner radiofonico dell’evento sarà Riserva Indie, che promuoverà gli artisti coinvolti nelle proprie trasmissioni. Collaboratore della manifestazione è invece Il Chioschino di Filippo Brandolini, punto di riferimento per ristoro e bevande durante il festival.

Informazioni utili

Per chi raggiungerà Villa Fabbricotti in auto, sono disponibili parcheggi in via della Libertà e nelle strade limitrofe. Il parco è facilmente accessibile al pubblico. In caso di maltempo gli aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali social ufficiali degli organizzatori.

Inner Animal Fest nasce dall’iniziativa del collettivo formato da Valerio Casini, Lorenzo Cominelli, Filippo Infante e Michael Rotondi, insieme alle band che animano il progetto, con l’intento di trasformare la Festa della Musica in un’occasione di incontro, condivisione e promozione della creatività musicale livornese.

Condividi:

Riproduzione riservata ©