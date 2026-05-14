Livorno Art Book Fair 2026, nasce la prima edizione

Nasce la prima edizione di Livorno Art Book Fair, manifestazione dedicata al libro d’arte, all’editoria indipendente e alle pratiche editoriali contemporanee, in programma dal 31 luglio al 2 agosto 2026 presso il Museo della Città di Livorno – Polo culturale dei Bottini dell’Olio

Nasce la prima edizione di Livorno Art Book Fair, manifestazione dedicata al libro d’arte, all’editoria indipendente e alle pratiche editoriali contemporanee, in programma dal 31 luglio al 2 agosto 2026 presso il Museo della Città di Livorno – Polo culturale dei Bottini dell’Olio (clicca qui per partecipare).

La fiera prende forma all’interno di un contesto unico: si svolgerà infatti in concomitanza con la diciassettesima edizione del Premio Combat e durante Effetto Venezia, storica kermesse livornese che anima il Quartiere Venezia e richiama ogni anno circa 140.000 visitatori nel corso della manifestazione.

Pensata come piattaforma dedicata alla ricerca editoriale contemporanea, Livorno Art Book Fair nasce con l’obiettivo di indagare il libro come spazio di sperimentazione, linguaggio artistico e dispositivo espositivo. Non soltanto catalogo o supporto documentativo, ma opera autonoma, capace di intrecciare pratiche visive, progettazione grafica, fotografia, stampa, scrittura e ricerca teorica. Una visione che si inserisce nel rinnovato interesse internazionale verso il libro d’artista e le forme editoriali indipendenti come luoghi di produzione culturale e sperimentazione contemporanea.

La manifestazione riunirà editori indipendenti, artist-run space, collettivi, fotografi, designer, illustratori e realtà specializzate nella produzione editoriale artist-led, restituendo un panorama articolato delle pratiche editoriali contemporanee, tra zine, libri d’artista, fotografia, sperimentazione grafica e autoproduzioni.

L’apertura della manifestazione è prevista per venerdì 31 luglio alle ore 18.00, con prosecuzione nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dalle 18.00 alle 24.00.

Con la prima edizione di Livorno Art Book Fair, il Museo della Città di Livorno – Polo culturale dei Bottini dell’Olio si conferma luogo di incontro tra arti visive, editoria e sperimentazione contemporanea, contribuendo ad arricchire il programma culturale dell’estate livornese in dialogo con Premio Combat e Effetto Venezia.

Per informazioni scivere a: i[email protected]

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