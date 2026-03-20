Nasce Youth Orchestra Lab, residenza artistica per giovani strumentisti

Partnership tra l’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino e Fondazione Teatro Goldoni di Livorno. Il direttore Mautone: "Un progetto che unisce alta formazione, produzione artistica e sviluppo delle nuove generazioni di musicisti. La collaborazione rappresenta un’importante occasione di lavoro condiviso". La partecipazione alle selezioni e alla residenza è gratuita. Link al bando in fondo all'articolo

L’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, in partnership con la Fondazione Teatro Goldoni di Livorno, dà il via a Youth Orchestra Lab, il nuovo progetto di Residenza Artistica Musicale dedicato a giovani strumentisti, finanziato con il sostegno dell’Unione Europea dal PR FSE+ 2021/2027 Regione Toscana, nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani musicisti tra i 18 e i 35 anni una residenza artistica altamente specialistica, focalizzata sul repertorio orchestrale e lirico, con un percorso formativo completo che integra lezioni individuali, esercitazioni per fila e sessioni orchestrali sotto la guida di direttori e professori d’orchestra di chiara fama. I partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte a produzioni liriche e concertistiche a Firenze e Livorno, confrontandosi con le dinamiche professionali del teatro d’opera e arricchendo il proprio curriculum con esperienze artistiche di alto livello. “Il Maggio Musicale Fiorentino ha tra i suoi obiettivi quello di trasmettere alle nuove generazioni la grande tradizione dell’opera, della musica sinfonica e dei concerti – afferma il sovrintendente Carlo Fuortes – Con il progetto Youth Orchestra Lab, la Fondazione offre ai giovani musicisti un’importante occasione di formazione professionale, permettendo loro di imparare dall’esperienza sia dei direttori che salgono sul podio del nostro Teatro sia dei professori della nostra grande orchestra. Crediamo che il futuro dell’opera e della musica sinfonica dipenda dal dialogo continuo tra grandi maestri e giovani talenti. Questo progetto, realizzato insieme alla nostra Accademia e al Teatro Goldoni di Livorno, con il sostegno della Regione Toscana, conferma il ruolo del Maggio come istituzione capace di formare i musicisti che domani suoneranno nelle più importanti orchestre del mondo.”

“Youth Orchestra Lab rappresenta un investimento concreto sul territorio e sulle nuove generazioni – dichiara Mario Curia, Presidente dell’Accademia del Maggio – Firenze è storicamente una città di creazione e produzione culturale, non soltanto di conservazione: con questo progetto rafforziamo la sua vocazione di laboratorio vivo, capace di attrarre giovani talenti e accompagnarli in un autentico processo di crescita artistica e professionale. Siamo convinti che questi giovani, formati qui, diventeranno domani ambasciatori di Firenze nel mondo, portando con sé il valore di un territorio che crede nella cultura come motore di sviluppo, identità e futuro.”

“Un laboratorio dedicato alla figura dello strumentista d’orchestra – prosegue Matteo Pais, Direttore artistico dell’Accademia del Maggio – dove il perfezionamento tecnico individuale passa dalla musica da camera fino alla prova e alla performance in orchestra. Un cammino sotto la guida e il mentoring dei Professori d’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, oltre che di direttori d’orchestra, che dalla sala prove conduce con consapevolezza e maturità al palcoscenico”.

“Siamo particolarmente felici di prendere parte a Youth Orchestra Lab – è la dichiarazione di Massimiliano Mautone, direttore amministrativo del Teatro Goldoni – un progetto che unisce alta formazione, produzione artistica e sviluppo delle nuove generazioni di musicisti. La collaborazione con l’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino rappresenta per il Teatro Goldoni un’importante occasione di lavoro condiviso tra istituzioni culturali della Toscana, capace di creare un ponte concreto tra formazione e professione. Accogliere parte della residenza artistica a Livorno significa rafforzare il ruolo del Goldoni come spazio di produzione e crescita per i giovani talenti, ma anche offrire alla città e al suo pubblico nuove occasioni di incontro con la musica lirico-sinfonica e con i protagonisti della scena musicale del futuro.”

Le selezioni sono aperte per i seguenti strumenti: Violino, Viola, Violoncello, Contrabbasso, Flauto, Oboe, Clarinetto, Fagotto, Corno, Tromba, Trombone, Timpani/Percussioni. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online: entro lunedì 6 aprile 2026 per Violino, Viola, Violoncello e Contrabbasso; entro martedì 14 aprile 2026 per Flauto, Oboe, Clarinetto, Fagotto, Corno, Tromba, Trombone, Timpani/Percussioni. La partecipazione alle selezioni e alla residenza è gratuita. L’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino e il Teatro Goldoni di Livorno provvederanno alla fornitura dell’alloggio e al conferimento di una indennità giornaliera per tutti i partecipanti. Tutte le attività si svolgeranno principalmente presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (Firenze) e il Teatro Goldoni (Livorno), con un calendario di sessioni che si estende da maggio 2026 a gennaio 2027. Per candidarsi e consultare il bando completo: www.maggiofiorentino.com/accademia/bandi/bando-youth-orchestra-lab.

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