Nel ricordo di Niko Ulivieri la città si mobilita per la ricerca

Il 9 dicembre al Teatro Goldoni una serata benefica con i Mayor Von Frinzius e lo spettacolo “Non posso, c’ho da fa”. L’intero ricavato dell'evento, promosso dal Comitato Welfare della Gente di Mare con il sostegno di Castagneto Banca 1910, sarà devoluto alla Fondazione Alziamo il muro per sostenere la cura e la ricerca sulle neoplasie cerebrali. Chiellini e Ruffini testimonial della serata. Santonocito: "Fare del bene fa bene anche a chi lo fa"

di Giulia Bellaveglia

Solidarietà, teatro e ricerca scientifica si incontrano. Martedì 9 dicembre alle ore 21 il Teatro Goldoni ospiterà una serata benefica con protagonista la compagnia teatrale inclusiva Mayor Von Frinzius e lo spettacolo “Non posso, c’ho da fa”, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione “Alziamo il muro”, impegnata nel sostegno alla cura e alla ricerca sulle neoplasie cerebrali in collaborazione con il reparto di Neurooncologia dell’ospedale. L’appuntamento nasce nel solco della manifestazione organizzata lo scorso anno, sempre il 9 dicembre, quando lo spettacolo della Filarmonica di Cascina contribuì a sostenere il reparto pediatrico dell’ospedale cittadino. “La popolazione livornese si è presentata al Comitato chiedendoci quest’anno che cosa facciamo?”, racconta l’ammiraglio Giovanni Canu, presidente del Comitato Welfare della Gente di Mare, promotore dell’iniziativa. “La scelta è ricaduta sulla ricerca oncologica e sulla volontà di ricordare il conduttore di pilotine Niko Ulivieri. Sarà l’occasione per dare un contributo a favore del ricordo di una persona che lavorava in porto tutti i giorni con noi e per la salute di chi combatte contro questa malattia”. “Da un momento di estrema tristezza e angoscia – aggiunge il sindaco Luca Salvetti -, Livorno dimostra sempre di poter sviluppare reazioni positive, propositive e belle nel loro insieme”. A guidare la compagnia sarà il fondatore e regista Lamberto Giannini, che ha definito la partecipazione un privilegio. “Abbiamo fame di ricerca, fame di strumenti scientifici per stare meglio e vivere meglio – spiega – Noi curiamo noi stessi, gli attori, il pubblico”. “Fare del bene fa bene anche a chi lo fa – afferma il professor Orazio Santonocito, direttore dell’Uoc di Neurochirurgia – Questo evento dimostra la solidarietà di Livorno e la capacità della città di mobilitarsi per una causa comune”. La serata sarà arricchita dalla partecipazione della violinista Olimpia Pellettier, che eseguirà l’inno nazionale. Hanno inoltre inviato messaggi di sostegno due testimonial legati alla città, l’attore e regista Paolo Ruffini e l’ex calciatore e dirigente sportivo Giorgio Chiellini, invitando i cittadini a partecipare. L’iniziativa è sostenuta da Castagneto Banca 1910, con la collaborazione della Fondazione Teatro Goldoni. I biglietti saranno disponibili dal 28 ottobre alla biglietteria del teatro e sulla piattaforma TicketOne.

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