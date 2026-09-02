Nigiotti, è sold out la data di novembre al Modigliani Forum

Dopo l’abbraccio caloroso e l’affetto di un pubblico sempre più partecipe, “A casa” rappresenta un nuovo fondamentale passo nel percorso dell’artista: non solo un concerto ma una dichiarazione d’amore alla propria città e alle proprie radici, un sogno che prende forma

Il primo concerto in un palazzetto di Enrico Nigiotti previsto per il 21 novembre 2026 al Modigliani Forum di Livorno è sold out. Un evento speciale, dal forte valore simbolico ed emotivo, che non poteva che avere un nome altrettanto evocativo: “A casa”. Un evento a cura di LEG Live Emotion Group.

500;”>Un ritorno alle origini per l’artista, che sceglie di celebrare questo traguardo proprio lì dove tutto è cominciato, condividendo con il suo pubblico una serata destinata a rimanere nella memoria.

Racconta Nigiotti: “Quando ho iniziato a fare musica non avrei mai pensato che sarebbe diventata il mio mestiere. Ancora oggi, quando succedono cose come questa faccio fatica a crederci. Il mio primo palazzetto sold out a Livorno ha un sapore particolare: è un traguardo grande ma soprattutto è una storia che torna a casa. Grazie a tutti quelli che ci saranno. Non vedo l’ora di viverla insieme a voi”.

Il 2026 si conferma così un anno centrale per Enrico Nigiotti che dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e l’uscita dell’album “Maledetti Innamorati” ha passato tutta l’estate in un tour di oltre 25 date per l’Italia.

Dopo l’abbraccio caloroso e l’affetto di un pubblico sempre più partecipe, “A casa” rappresenta un nuovo fondamentale passo nel percorso dell’artista: non solo un concerto ma una dichiarazione d’amore alla propria città e alle proprie radici, un sogno che prende forma.

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