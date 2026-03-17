Nigiotti riabbraccia la sua Livorno per il firmacopie di “Maledetti Innamorati”

Appuntamento al The Cage alle 18 per il firmacopie con l’artista. Chi acquista il nuovo album “Maledetti Innamorati” presso il negozio Symphony in Piazza Cavour 23, riceve l’esclusivo pass (un pass per ogni CD/LP acquistato fino ad esaurimento scorte)

Enrico Nigiotti riabbraccia la sua Livorno e, per l’uscita del nuovo disco, lo fa dal palco del The Cage. La primavera è alle porte, il Festival di Sanremo è ancora un ricordo fresco, e lui che ci è tornato con una canzone (“Ogni volta che non so volare”) che parla di un amore universale adesso è pronto per far conoscere gli altri brani che compongono “Maledetti Innamorati”, album uscito il 13 marzo per Columbia Records / Sony Music Italy in digitale e nei formati CD e vinile. Il nuovo disco raccoglie undici canzoni e prende forma a partire da brani scritti nell’arco degli ultimi due anni, un tempo lungo e denso in cui la vita di Nigiotti ha attraversato una profonda trasformazione. È un tempo che arriva dopo la nascita dei suoi due figli, un passaggio capace di rimettere tutto in prospettiva, di riscrivere le priorità e di restituire valore alle cose essenziali. Le canzoni attraversano l’amore in tutte le sue forme: quello che salva, quello che ferisce, quello che cambia, diventando il diario emotivo di un uomo e di un artista che ha scelto di rallentare, osservare e ascoltare. All’interno della tracklist trova spazio anche “L’amore è / L’amore va”, l’unico pezzo con un ospite del disco. Nato dall’unione di una canzone già edita di Olly e di una di Nigiotti, proprio quella grazie alla quale i due si sono conosciuti e poi ritrovati, il brano racconta un legame autentico e suggella un’amicizia: due storie e due voci che si incontrano e si fondono in un’unica canzone. Per questo progetto Nigiotti ha lavorato al fianco di tre produttori: Juli, Celo ed Enrico Brun.

Forte del successo della sua ultima tournée teatrale completamente sold out, Nigiotti ha annunciato un nuovo e importantissimo traguardo della sua carriera: il primo concerto in un palazzetto. Un evento speciale, dal profondo valore simbolico ed emotivo, che non poteva che avere un nome altrettanto evocativo: “A casa”. Il concerto si terrà a Livorno, la sua città, il 21 novembre 2026 al Modigliani Forum: una data unica e carica di significato, pensata per celebrare il legame indissolubile con le sue radici e con il pubblico che lo ha sempre sostenuto. Prima di questo importante appuntamento, Nigiotti girerà l’Italia con “Maledetti Innamorati Summer Tour 2026”. Il tour estivo, organizzato da A1 Concerti, prenderà il via il 13 giugno. Ma adesso il cantautore livornese è in giro per l’Instore con cui presenta il nuovo disco freschissimo di uscita ed è per questo che torna al teatrino di via del Vecchio Lazzeretto, a Livorno, dove l’appuntamento è per le ore 18 per il firmacopie con l’artista. A Livorno, chi acquista il nuovo album “Maledetti Innamorati” presso il negozio Symphony in Piazza Cavour 23, riceve l’esclusivo pass (un pass per ogni CD/LP acquistato fino ad esaurimento scorte). per accedere al firmacopie. In alternativa, il giorno dell’evento sarà possibile acquistare (e ricevere il pass) anche direttamente al The Cage.

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