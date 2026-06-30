Non c’è fretta – Le panchine come piccoli spazi da cui guardare il mondo

Proseguono gli incontri ai Bagni Paolieri di Quercianella per la rassegna SENZA PRETESE – BALNEARE 2026, una costola della rassegna SENZA PRETESE che si svolge abitualmente alla fine di settembre presso la Casa del Popolo di Solaio a Pietrasanta.

Proseguono gli incontri ai Bagni Paolieri di Quercianella per la rassegna SENZA PRETESE – BALNEARE 2026, una costola della rassegna SENZA PRETESE che si svolge abitualmente alla fine di settembre presso la Casa del Popolo di Solaio a Pietrasanta.

Il terzo appuntamento è previsto per venerdì 3 luglio alle ore 18,30 e vedrà protagonista il giornalista e scrittore fiorentino Paolo Ciampi in un incontro dal titolo: NON C’È FRETTA – Le panchine come piccoli spazi da cui guardare il mondo.

Il tema di questa edizione della rassegna è: LUOGHI intesi come elementi portatori di senso, di significato e non semplici fondali. In questo caso, le panchine: per una pausa e uno spazio di riflessione.

Uno dei temi principali che nei suoi libri affronta lo scrittore e giornalista fiorentino è infatti il tempo, a suo giudizio da liberare dalle troppe cose con cui lo occupiamo. Si tratti dei viaggi da fare con la giusta lentezza, magari a piedi o in bicicletta, oppure del tempo segnato dalle nostre ambizioni e vanità. E «Non c’è fretta» è appunto il titolo della conversazione in programma venerdì.

Per Ciampi sarà l’occasione per presentare gli ultimi due suoi lavori, diversi ma uniti dallo stesso obiettivo: restituire senso e autenticità alle nostre giornate. Con “La libertà delle panchine”, per la Piccola Filosofia di Viaggio di Ediciclo, ci racconta infatti le panchine come ideale luogo di incontro, conversazione e riflessione, che ci consentono di regalarci una pausa, osservare cosa accade alle nostre città o imprimere una svolta alla propria vita.

Con “Radure”, per la collana Turning Point di Jimenez, ci spiega invece la difficile arte delle dimissioni, per riprendersi il tempo e ricominciare.

Paolo Ciampi si divide tra la passione per la letteratura di viaggio e la curiosità per i personaggi dimenticati nelle pieghe della storia. Ha al suo attivo più di 20 libri, tra i quali biografie scritte con il taglio dell’inchiesta giornalistica e il ritmo del romanzo. Ha ottenuto diversi riconoscimenti nazionali. Alle pendici di Fiesole ha dato vita a Itaca, un polo culturale e residenza per autori, traduttori e lettori.

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