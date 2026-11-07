Novembre Antiviolenza, oggi al Centro Donna il primo incontro

Il ciclo, promosso da Cooperativa Itinera con le dottoresse Agnese Acconci e Camilla Ceccarelli, affronterà temi come cura di sé, conflitto, violenza di genere e rispetto

Oggi sabato alle ore 17.30 al Centro Donna di Livorno primo degli appuntamenti organizzati da coop itinera nell’ambito del ricco programma del centro donna per il novembre antiviolenza. Quattro incontri dedicati all’essere donna, per riflettere su identità, ruoli sociali, conflitto e violenza di genere. In occasione del ricco calendario proposto dal Comune di Livorno in occasione del Novembre Antiviolenza 2026, il Centro Donna propone un ciclo di appuntamenti assieme a Cooperativa Itinera e alle dottoresse Agnese Acconci e Camilla Ceccarelli: uno spazio sicuro per riflettere, confrontarsi e ascoltare noi stesse e le altre.

Sabato 7 novembre, 17.30. Essere donna: identità, ruoli e modelli ricevuti “Quanto di ciò che sono ho scelto e quanto ho imparato?”

Sabato 14 novembre, 17.30. Prendersi cura senza perdersi Bisogni, desideri, emozioni, confini e ascolto di sé.

Sabato 5 dicembre, 17.30. Quando il conflitto non è più conflitto Confini, potere, controllo e violenza.

Mercoledì 9 dicembre, 17.30. Le relazioni che scegliamo, le relazioni che trasmettiamo Educare al rispetto e costruire nuovi modelli.

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