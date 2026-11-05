Novembre ricco di appuntamenti alla Biblioteca di Villa Maria

Dalle letture teatrali al Romance Talks, passando per proiezioni, incontri con autori e storia dei cinema livornesi. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito. Il 27 novembre Giulia Barini presenterà il volume dedicato alla storia dei cinema e dei teatri livornesi, in un incontro mediato dall'artista Valentina Restivo

La Biblioteca Labronica – Sede di Villa Maria, centro di documentazione sulle arti dello spettacolo propone anche per il mese di novembre un intenso programma di appuntamenti culturali promossi dal Comune di Livorno organizzati da Coop. Itinera. L’iniziativa offre al pubblico un percorso multidisciplinare che intreccia teatro, letteratura cinema e storia locale, confermando il ruolo della struttura come spazio aperto di condivisione, approfondimento e promozione culturale. Tutti gli incontri sono aperti alla cittadinanza e a ingresso libero e gratuito. La programmazione prevede una speciale anteprima legata al RomFilmFest – Il Festival del Cinema Romantico, manifestazione in programma il 21 e 22 novembre presso il Cinema Teatro 4 Mori di Livorno. Venerdì 13 novembre alle ore 18:00, si terrà l’appuntamento di “Cambio scena – Letture teatrali ad alta voce”, firmato dall’Associazione Todo Modo Music-all ETS. Incontrando il pubblico, Giulia Ventura condurrà un percorso a metà fra una lezione di storia del teatro e l’alfabetizzazione alla lettura ad alta voce sul tema dell’amore e delle relazioni sentimentali. L’anteprima del festival proseguirà sabato 14 novembre alle ore 10:30 con il Club del Romance, condotto da Michela Berti. L’incontro “Romance Talks… in Biblioteca”, sarà incentrato sul tema “OFF CAMPUS: come il romance mainstream ha ridefinito i canoni di relazione”, offrendo ai lettori uno spazio di dibattito, analisi critica delle serie TV e consigli di visione e lettura. La settimana successiva l’attenzione si sposterà sul cinema. Martedì 17 novembre, alle ore 17:00, si terrà la proiezione collettiva riservata agli utenti della biblioteca di un film di Lucas Dhont, l’iniziativa è promossa dall’Associazione CUT – Circuito Urbano Temporaneo ETS e presentata da Giulia Barini. Si prosegue venerdì 20 novembre alle ore 18:00 con il ciclo “Parliamo di cinema”, che vedrà la presentazione del volume “Fabrizi e Rossellini: Un’amicizia sul set del Neorealismo” (Bietti Fotogrammi, 2025). L’autore, Bruno Grillo, ripercorrerà l’intenso sodalizio umano ed artistico tra Aldo Fabrizi e Roberto Rossellini nei momenti fondativi del cinema italiano del dopoguerra. Il ciclo di incontri del mese si concluderà venerdì 27 novembre, sempre alle ore 18:00, con un approfondimento sulla memoria dello spettacolo cittadino: Giulia Barini presenterà il suo volume “Cinex – Cinema e teatri a Livorno dal 1658 al 2026”* (Ala Libri, 2026), un’opera che ricostruisce oltre tre secoli di evoluzione e storia dei luoghi di spettacolo livornesi. L’incontro sarà mediato dall’artista Valentina Restivo. Il Club del film, il gruppo di discussione dedicato all’analisi del rapporto tra narrazione letteraria e trasposizione cinematografica condotto dalla bibliotecaria Tiziana Solari è invece fissato per giovedì 3 dicembre alle ore 18:00.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Biblioteca Labronica – Villa Maria (Centro di Documentazione sulle Arti dello Spettacolo)

Via Redi 22, Livorno

Tel. 0586219265

[email protected]

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