Ntc, evento gratuito: “This Is Not a Clowning Course”

Dopo l'esperienza vissuta in Francia con il progetto Erasmus+ "This Is Not a Clowning Course", il Nuovo Teatro delle Commedie invita tutti a un momento di restituzione aperto alla cittadinanza

Dopo l’esperienza vissuta in Francia con il progetto Erasmus+ “This Is Not a Clowning Course”, il Nuovo Teatro delle Commedie invita tutti a un momento di restituzione aperto alla cittadinanza. Insieme a Ivan Agliastro, disegnatore e fumettista, Samuele Massei, attore e artista, ed Enrico Pellegrini insegnate di circo multidisciplinare e performer, condivideremo attività, riflessioni ed esperienze maturate durante il corso internazionale dedicato all’ attitudine del clown nell’educazione non formale con i giovani.

Non sarà una conferenza, ma un laboratorio partecipato, ricco di giochi, esercizi e spunti concreti da poter portare nel proprio lavoro educativo e nella relazione con gli altri.

Mercoledì 27 agosto

Nuovo Teatro delle Commedie – Livorno

Ore 16.30 – 18.00

– Incontro per ragazzi e adolescenti, aperto a chi desidera sperimentare attraverso il gioco e il linguaggio del clown.

– Ore 18.00 – 19.30

– Incontro rivolto a insegnanti, educatori, operatori giovanili, giovani e a tutte le persone interessate, per condividere strumenti e metodologie utili nel lavoro con i giovani.

– La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

– 329-952 3295

[email protected]

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