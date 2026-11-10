Nuova hit per il dj livornese Paolo Ferrari che torna in pista con “On The Floor”

Il dj livornese pubblica la sua nuova hit pop dance/electronic che guarda alla stagione d’oro delle discoteche. Una passione nata nel 1988, tra console, vinili e produzioni discografiche, che continua ancora oggi

di Giacomo Niccolini

Dalla console al digitale, passando per il vinile, i club e gli studi di registrazione. Una vita trascorsa con la musica come compagna di viaggio e una passione che, a distanza di quasi quarant’anni, continua a trovare nuove forme di espressione. Il dj, compositore, autore e produttore livornese Paolo Ferrari presenta “On The Floor” (clicca sul link a Youtube in fondo all’articolo per ascoltare il brano), il suo nuovo singolo uscito il 7 novembre 2026, un brano pop dance/electronic che vuole riportare sulla pista da ballo le emozioni e l’energia di un’epoca che ha segnato intere generazioni.

Il progetto nasce dal desiderio di reinterpretare in chiave contemporanea la cultura della discoteca: non soltanto un luogo in cui ballare, ma uno spazio di incontro, condivisione e partecipazione, dove il rapporto tra il dj e il pubblico diventava parte integrante dell’esperienza musicale.

Un legame con il passato che Ferrari racconta direttamente attraverso le parole che accompagnano il lancio del singolo: “On The Floor nasce dal ricordo di un periodo in cui la discoteca era davvero al centro della vita e della movida giovanile. C’era il culto del ballo, ma soprattutto c’era il desiderio di vivere la musica insieme e di andare ad ascoltare il proprio DJ preferito. Ho voluto trasformare quelle sensazioni in un brano che potesse far rivivere, anche oggi, quell’energia”.

Una storia musicale cominciata nel 1988 – Quella di Paolo Ferrari è una storia che affonda le radici nella fine degli anni Ottanta. I primi passi dietro una console risalgono al 1988, dopo un percorso di ascolto e studio che attraversa mondi musicali differenti: dal pianoforte al rock progressive, dal funk alla house. Nel 1990 comincia a suonare nei club della sua città, Livorno, vivendo in prima persona l’evoluzione della musica da ballo e degli strumenti del mestiere: prima il vinile, poi il CD e infine i moderni sistemi di mixing digitale. Due anni dopo, nel 1993, apre il suo primo studio di registrazione, avviando anche il percorso come autore e produttore discografico. Nel corso degli anni ha suonato in numerosi locali, tra cui Imperiale, Cellophan, Pepila, Skylab (Drop), Barcaccna, Le Banque, Boccaccio Club, Astragalo, Riviera e Crazy 90s.

Dalle console alle produzioni discografiche – Accanto all’attività nei club, Ferrari ha sviluppato diversi progetti musicali, lavorando anche con Bibi Schon, Underfish e Jason Ames, in collaborazione con il dj Andrea Maggio e con l’etichetta J&Q Records. Produzioni che hanno raggiunto le classifiche di importanti network radiofonici italiani.

Con “On The Floor” il dj livornese torna dunque a mettere al centro la propria esperienza artistica, recuperando le suggestioni di una stagione musicale senza rinunciare a una veste sonora contemporanea. Perché, come scrive lo stesso Ferrari presentando il proprio percorso, la musica non è mai stata soltanto qualcosa da ascoltare: “È da vivere”.

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