Nuova proiezione per bambini e famiglie a Villa Maria

Il tema di sabato 14 marzo, sarà incentrato sulle “eroine nel mondo”: verranno alcuni spezzoni del cartone animato “Raya e l’ultimo drago” del 2021 e “Wish” del 2023. La partecipazione è gratuita. Si consiglia la prenotazione: tel 0586/219265 oppure [email protected] indicando recapito telefonico e numero partecipanti

Continuano le proiezioni e i laboratori dedicati ai bambini il sabato pomeriggio a Villa Maria, nell’ambito del progetto “Io non ho paura 2 – Le paure vinte in sala”. Il tema di sabato 14 marzo, ore 15.00, sarà incentrato sulle “eroine nel mondo”: attraverso alcuni dei personaggi più recenti della filmografia per l’infanzia rifletteremo su tematiche legate alla multiculturalità, sia le eroine che compiono viaggi in luoghi lontani per salvare la propria famiglia o il proprio regno, o che affrontano le sfide quotidiane. Vedremo insieme alcuni spezzoni del cartone animato “Raya e l’ultimo drago” del 2021 e “Wish” del 2023. L’iniziativa, completamente gratuita, si inserisce nell’ambito del progetto “Io non ho paura 2 – le paure vinte in sala – storie senza confini” promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il progetto a cura della cooperativa Itinera, è svolto in collaborazione con I Licaoni, della Santifanti srl, dell’Operatrice di Educazione Visiva Livia Giunti, e con l’associazione FILIPI Horror Festival con il supporto del Comune di Livorno e Cred. In questa seconda edizione del progetto sarà esplorata la paura attraverso la fiaba, fonte di grande ispirazione per il cinema e capace di affrontare temi universali in modo semplice.

La partecipazione è gratuita.

Per partecipare: si consiglia una prenotazione, posti limitati.

Per prenotare contattare la biblioteca Tel 0586/219265 oppure inviare una mail a [email protected] indicando recapito telefonico e numero partecipanti.

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