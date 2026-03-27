Nuova proiezione per famiglie a Villa Maria

Il tema di sabato 28 marzo, ore 15.00, sarà incentrato sulle “Eroine nel mondo”: attraverso alcuni dei personaggi più recenti della filmografia per l’infanzia saranno visionati alcuni spezzoni di cartoni animati. Per partecipare si consiglia la prenotazione, posti limitati

Continuano le proiezioni e i laboratori dedicati ai bambini il sabato pomeriggio a Villa Maria (via Redi, 22) nell’ambito del progetto “Io non ho paura 2 – Le paure vinte in sala – storie senza confini”. Il tema di sabato 28 marzo, ore 15.00, sarà incentrato sulle “Eroine nel mondo”: attraverso alcuni dei personaggi più recenti della filmografia per l’infanzia saranno visionati alcuni spezzoni di cartoni animati ispirati al tema “Ainbo” ed “Encanto”. L’iniziativa, completamente gratuita, è promossa dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il progetto a cura della cooperativa Itinera, è svolto in collaborazione con I Licaoni, della Santifanti srl, dell’Operatrice di Educazione Visiva Livia Giunti, e con l’associazione FILIPI Horror Festival con il supporto del Comune di Livorno e Cred. In questa seconda edizione del progetto sarà esplorata la paura attraverso la fiaba, fonte di grande ispirazione per il cinema e capace di affrontare temi universali in modo semplice.

La partecipazione è gratuita.

Per partecipare si consiglia la prenotazione, posti limitati.

Per prenotare contattare la biblioteca Tel 0586/219265 oppure inviare una mail a [email protected] indicando recapito telefonico e numero partecipanti.

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