Nuovo appuntamento con “Jazz Mask – Weekends creativi al Mascagni”
L’evento è in programma sabato 16 maggio 2026 alle ore 16.30 presso l’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno, a ingresso libero
Nuovo appuntamento con “Jazz Mask – Weekends creativi al Mascagni”, la rassegna dedicata ai linguaggi del jazz contemporaneo diretta dal M° Mauro Grossi. L’evento è in programma sabato 16 maggio 2026 alle ore 16.30 presso l’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno, a ingresso libero.
Il pomeriggio si articolerà in due diversi momenti musicali accomunati dal rapporto tra ascolto, improvvisazione e ricerca sonora.
Ad aprire sarà “Invenzioni a due voci”, con Francesco Carone al pianoforte, in un set di improvvisazione libera costruito a partire dall’ascolto di brani appartenenti a epoche, generi, stili e forme differenti.
Il format si ispira al programma radiofonico di Radio3 ideato e condotto da Pino Saulo, da cui riprende l’idea del dialogo tra ascolto e rielaborazione creativa in tempo reale.
A seguire spazio a “Melting Pot”, ensemble composto da Lorenzo Fiaschi (sax alto e flauto), Stefano Gregori (chitarra), Francesco Carone (pianoforte), Simone Pesi (contrabbasso) e Gianmarco Carlini (batteria), che proporrà un repertorio dedicato ad alcune delle esperienze più significative della jazz fusion e del jazz contemporaneo, attraverso musiche di Yellowjackets, Weather Report e Pat Metheny.
“Jazz Mask – Weekends creativi al Mascagni”
Sabato 16 maggio 2026 – ore 16.30
Auditorium “Cesare Chiti” – Conservatorio Mascagni, Livorno
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Per maggiori informazioni:
www.consli.it
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