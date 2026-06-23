Nuovo appuntamento del Giardino Filosofico

Gli interessati possono inviare un messaggio WhatsApp, che avrà valore di prenotazione, al numero 320 243 6053

Il 29 giugno, alle ore 21.15, all’ex Cinema Aurora torna il Giardino Filosofico. Si parlerà della Scuola di Francoforte, una corrente di pensiero che ha fortemente criticato l’industria culturale legata al capitalismo, cercando risposte che potessero diventare una teoria critica della società, ovvero fondere aspetti sociologici, economici, filosofici e altri ancora. Il Giardino è condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini. Gli incontri sono rivolti a tutti, sia agli appassionati sia ai profani della materia. In questa fase storica sembra essersi risvegliata una curiosità verso le modalità del pensiero umano. Il Giardino Filosofico, fortemente voluto da Giacomo Del Gamba, è inoltre profondamente dedicato alla sua figura, poiché la sua scomparsa rappresenta una perdita culturale per la città. La forza del Giardino è stata quella di coinvolgere tantissimi giovani in un circolo pensato per i giovani stessi, favorendo l’interazione tra fasce d’età diverse e utilizzando le tematiche filosofiche per tentare di porsi domande su se stessi e sui meccanismi della società. Gli interessati possono inviare un messaggio WhatsApp, che avrà valore di prenotazione, al numero 320 243 6053.

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