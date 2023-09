Nuovo Teatro delle Commedie, una stagione tutta da vivere. Il programma

Presentata la vasta e ampia offerta della stagione 2023-2024 del Nuovo Teatro delle Commedie tra spettacoli di qualità e ricerca, teatro per bambini, formazione attoriale per grandi e piccini, Notti a Teatro per avvicinare i bambini allo spazio teatrale e scrittura per cinema e tv. Il programma completo. Il direttore Francesco Cortoni: "Vogliamo offrire alla città una stagione diversa rispetto a quanto c'è al di fuori di qui: non a caso, gli spettacoli che andremo a mettere in scena sono particolari. Sono curiosi, sono stimoli per poi riflettere e per poi spostare anche di un solo centimetro più in là la nostra vita"

A parlare è il direttore artistico del Nuovo Teatro delle Commedie, Francesco Cortoni, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione teatrale che partirà a fine settembre per poi, con un’ampia offerta per bambini e adulti e sia da un punto di vista spettacolare che formativa, terminerà a maggio. Sulle sedie allestite nel foyer del teatro per la presentazione, oltre ai componenti e protagonisti del Ntc, Silvia Lemmi, Alessia Cespuglio e Valeria Giuliani, l’assessore alla Cultura, Simone Lenzi, e il presidente della Fondazione Livorno, Luciano Barsotti.

“Abbiamo seminato molto nel corso di questi anni – ha specificato Lenzi – La cosa bella e che più mi preme sottolineare come questa città stia diventando sempre di più un luogo importante di produzione, permettendoci di portare qualcosa di noi anche al di fuori dalle mura cittadine”.

Non è mancato il sostegno da parte della Fondazione che tramite il suo presidente ha ricordato come “il sostegno alle attività culturali e giovanili non sia mai mancato da parte nostra”.

Sabato 30 settembre ripartiranno gli appuntamenti del Nuovo Teatro delle Commedie. Ad aprire sarà Alice, spettacolo tout public di Pilar Ternera a firma di Francesco Cortoni. che si ripropone dopo il successo dello scorso anno nella versione site specific pensata per il teatro di via Terreni. Lo spettacolo in scena anche domenica 1 ottobre darà al via alla stagione del NTC, che come di consueto animerà gli spazi di via Terreni fino a maggio con una proposta articolata che guarda a più pubblici e a differenti generi, mantenendo un’attenzione particolare ai linguaggi della nuova scena e del teatro ragazzi.

Il mese di ottobre sarà dedicato alla tredicesima edizione del Little Bit Festival dal titolo Radicati a Terra, realizzato con il contributo di Fondazione Livorno.

Questa edizione del festival vuole essere un invito a rafforzare il nostro legame con il mondo che ci circonda, consapevoli che solo con radici forti si può guardare verso il cielo e immaginare nuove prospettive.

Dal 6 al 28 ottobre saranno oltre venti gli spettacoli, di compagnie provenienti da tutta Italia ospiti nelle sale del NTC con debutti, prime nazionali e grandi riprese, tra cui le compagnie Dimitri/Canessa, Instabili Vaganti, Teatro Libero di Palermo, Atto Due, Unterwasser, Garbuggino-Ventriglia, Adda, Officine Papage e altri.

La programmazione del festival è rivolta ad un pubblico di tutte le età ma per questa edizione si è scelto di dedicare un focus specifico all’adolescenza, con spettacoli e progetti specifici per questo target. In particolare sarà ospite del festival la compagnia BiancoFango con Never Young_Game Over, che coinvolgerà un gruppo di giovanissimi nella realizzazione di una performance installativa. Altro protagonista del festival sarà Adrian Fartade, divulgatore scientifico e influencer molto conosciuto trai più giovani che con il suo Perché meravigliarci? racconterà le meraviglie dell’universo.

Le attività del festival e tutta la stagione del NTC saranno seguite dall’Osservatorio Pubblico, uno spazio rivolto ad un gruppo di spettatori, dedicato all’approfondimento, alla visione e alla scoperta delle compagnie ospitate e dei loro linguaggi.

Nel mese di novembre ripartirà anche la stagione di teatro ragazzi, con il Teatro dei Colori in La cerva fatata, e proseguirà tutte le domeniche fino ad aprile, alternando compagnie provenienti da tutta Italia, come Mia, la Gallinella Rossa della compagnia La botte e il Cilindro, Peter Pan di Febo Teatro, U.Mani di Illoco teatro e altri, alle produzioni della compagnia Pilar Ternera, quali Cenerentola, Una Storia da Hansel e Gretel, Pinocchio, che riaprirà la rassegna come di consueto dopo la pausa natalizia, e la nuova produzione Blu della compagnia che debutterà nel mese di marzo.

Novità di quest’anno, dedicata ai più piccoli saranno le Notti a Teatro. Per due notti, nei mesi di dicembre e maggio, il teatro accoglierà i bambini che vorranno partecipare ad un’esperienza aggregativa e divertente alla scoperta del teatro, un luogo da abitare magico pieno di storie che nutre, incanta e diverte. I bambini che parteciperanno saranno accolti in teatro con una cena preparata per l’occasione, assisteranno allo spettacolo ideato in esclusiva per questo evento e poi tutti nel sacco a pelo. Al mattino al risveglio verrà offerta una colazione.

Dal mese di novembre partirà anche la rassegna dedicata al contemporaneo, che si aprirà con la Compagnia Licia Lanera con Con la Carabina, e si concluderà nel mese di aprile con il debutto di Pilar Ternera ne La pulce, da “One flea spare” di Naomi Wallace con la regia di Francesco Cortoni.

Riprenderanno la prima settimana di ottobre anche i corsi dell’Accademia dei Piccoli e della Scuola di Teatro NTC.

Anche quest’anno il Nuovo Teatro delle Commedie si presenta alla città con un’ampia proposta formativa rivolta a tutte le fasce di età, a partire dall’Accademia dei piccoli che propone corsi di teatro per i bambini e le bambine dai 5 ai 14 anni, per proseguire con i corsi di Teatro Adolescenti, dai 15 ai 19, e Young Spirit per i giovani dai 20 ai 25 anni. Per gli adulti ripartirà il Laboratorio Aperto e Democratico, rivolto a tutte le età, e i laboratori Secondo Atto a cura di Alessia Cespuglio e della Compagnia Garbuggino Ventriglia. Nuova proposta di quest’anno è “Piccole Drammaturgie” laboratorio di scrittura e messa in scena curato da Alessia Cespuglio, che si propone come uno spazio creativo e di indagine sul mondo della scrittura ponendo particolare attenzione alla scrittura per la scena. Inoltre saranno ospitati due laboratori di alta formazione, uno a cura di Simona Morganti dal titolo “Scrivere per immagini” per la scrittura di cinema e tv, e uno a cura di Alessandra Lang e Silvia Lemmi di Teatro-Counseling.

