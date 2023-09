Officine Storiche di Porta a Mare, gli eventi di venerdì 15 settembre

Prosegue il ricco programma di eventi per l’inaugurazione del Waterfront avvenuta il 14 settembre. La serata di venerdì 15 sarà varia e di grande qualità

Si comincia alle h 19.15, con un video dj set a cura di Radio Bruno. Alle h 20.00 va in scena Deborah Johnson, la cantante recentemente resa famosa dalla partecipazione alle ultime 2 edizioni di “Tale Quale Show” ed il suo dj set. Si potrà ballare grazie alla performance live dell’artista, che si alternerà con un Dj per mettere in campo la musica più amata del momento. Deborah Johnson ha collaborato con numerose figure di spicco del panorama musicale italiano e internazionale, tra cui Gianni Morandi, Lucio Dalla, Phil Collins, Tina Turner e Ray Charles; alle h 21.30 ci sarà un momento unico, con un emozionante spettacolo internazionale “Oltre l’orizzonte… Tra Mare, Terra e Cielo”: un evento in grado di stupire lo spettatore, un’esperienza da non perdere. Lo show, interpretato da una compagnia di artisti francesi, si avvale anche della collaborazione di un’importante Scuola di danza di Livorno, AREADANZA, con la coreografa Gaia Lemmi, e di 8 sezioni nautiche di Livorno Labrone, Borgo Cappuccini, Venezia, Ardenza, S.Jacopo, Pontino San Marco, Venezia e Salviano.

Ovviamente proseguono anche le attività quotidiane:

· FLY BOARD TANDEM: Lezioni di volo assistito, dalle h 11.00 alle 12.00 e dalle h 16.00 alle 17.00, con il Flyboard Tandem di Cristiano Perseu, pluricampione Italiano di Free Style, rider professionista di Flyboard. Per tutti i partecipanti, in omaggio, un video in 4k della propria “experience” in volo. Ed alle h 17.30, spettacolo esclusivo di volo sull’acqua con protagonista lo stesso Perseu;

· SURF CAMP: Lezioni “a terra” di avvicinamento al surf, con gli istruttori di Radical Factory – Scuola di Surf Livornese, aperte a tutti dai 6 anni in su, con simulatore per test d’equilibrio, gadget e buoni in omaggio. Il tutto arricchito dalla mostra di tavole da surf e workshop “SHAPER CLINIC COME SI COSTRUISCE UNA TAVOLA DA SURF”, a cura di Twin Bros, società gestita da 2 fratelli livornesi. Tutto a ritmo di… surf music!

· GOMMONI ADVENTURE: evento dedicato alla fascia d’età compresa tra gli 8 e i 14 anni per far provare la guida di un Gommone 8CV.

I partecipanti saranno muniti di equipaggiamento di sicurezza e il giro sarà assistito da un istruttore FIM.

· SUNSET WORKOUT: Momento di benessere al tramonto e… vista mare! Ogni giorno, dalle h 17.00 alle h 19.00

Giovedì 14 = Cardio Slim, Cardio Tone, Pilates Mat

Venerdì 15 = yoga, Cardio Dance, Functional Training, Cardio e Tone, Pilates Mat

Sabato 16 = Cardio Slim, GAG, Functional Training, Yoga

Domenica 17 = Cardio Dance, Functional Training, GAG, Cardio e Tone, Pilates

· RADIO BRUNO SHOW: Giochi ed animazione, dalla mattina alla sera, con gli speaker ed i dj di Radio Bruno.

