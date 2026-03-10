Palco vuoto alla Feltrinelli

Nel romanzo di Francesca Tramonti e Francesco Gilioli due amori giovanili si ritrovano anni dopo in un caffè fiorentino: tra ricordi, rimpianti e vite cambiate, Helene e Cesare provano a capire se nel passato possa nascondersi ancora una possibilità di salvezza

Helene e Cesare si sono incontrati fra i banchi di un liceo milanese, innamorati durante tiepide estati sul lago di Garda. Una felicità intensa e fugace, come spesso accade a vent’anni: vite diverse e divise li aspettano. Lei, moglie di un noto avvocato, si è trasferita a Firenze e scrive polizieschi. Un’esistenza ordinata, felice e appagante. Fino al Fatto, che la costringe a ripensarsi, a guardarsi con occhi vuoti. Lui, una ex moglie, un figlio adolescente e un nuovo amore naufragato fra recriminazioni e capricci che lo fagocita. Per vivere scrive di cronaca nera, ma cerca nella letteratura un riscatto per la sua anima ferita. Molti anni dopo sono nuovamente seduti allo stesso tavolo, in un caffè-concerto fiorentino. Adulti con il loro carico di esperienze, lo spirito che chiede requie e la promessa di incontrarsi ancora. Nel valzer dei ricordi, due vite lontane tornano a sfiorarsi per cercare risposte, sollievo, salvezza.

Francesca Tramonti

È nata a Firenze, dove si è laureata in Lettere e Filosofia. Ha curato edizioni scolastiche, riviste e narrativa per Le Monnier e Giunti. Dopo una parentesi americana è tornata in Italia dove ha ottenuto la cattedra di Lettere per la Scuola Secondaria di Secondo Grado. Instancabile lettrice e amante di cinema e teatro, si è poi cimentata nella scrittura: ha pubblicato per Porto Seguro La danza della vita (2022), per Pacini Editore L’idea dentro di me. Giacomo Matteotti per le giovani generazioni. Una proposta di didattica orientativa (2024). Palco vuoto è la sua terza opera.

Francesco Gilioli

Veneto, vive tra Milano e Portogruaro, è giornalista professionista, videomaker e collaboratore di AFP. Ha lavorato in radio (RTL, Erreuno), TV (La7, Euronews), per la carta stampata (La Stampa, La Nuova Venezia), per il web (Repubblica). Scrive per sé, nel tentativo di dare ordine a tutto l’irrazionale che lo investe. Per NullaDie ha pubblicato Di là dall’amore, tra gli alberi (2021). Palco Vuoto è il suo secondo romanzo.

Condividi:

Riproduzione riservata ©