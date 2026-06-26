“Parliamo di Futuro”, al Moletto di Antignano l’evento conclusivo del Punto Informativo Giovani

Sabato 27 giugno dalle 18.30 un pomeriggio dedicato ai giovani e alle loro famiglie con il talk "Parliamo di Futuro", seguito dal DJ set di Trouble Kidd e A-Tini. L'iniziativa chiude la sperimentazione del Punto Informativo Giovani promossa dal Consiglio di Zona 5 del Comune di Livorno

Sabato 27 giugno, a partire dalle 18.30, il Moletto di Antignano ospiterà “Parliamo di Futuro”, l’evento conclusivo della sperimentazione del Punto Informativo Giovani, promossa dal Consiglio di Zona 5 del Comune di Livorno nell’ambito della quarta azione del progetto di mandato “Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”.

data-end=”1123″>L’iniziativa chiude un percorso nato con l’obiettivo di portare servizi, informazioni e opportunità dedicate ai giovani direttamente nei luoghi da loro frequentati, sperimentando un nuovo modello di orientamento basato sull’ascolto, sul dialogo diretto e sulla collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà del territorio.

Nel corso dei mesi il Punto Informativo Giovani ha affrontato temi legati all’orientamento scolastico e professionale, al data-end=”1265″>lavoro, alla formazione, ai diritti, alle opportunità per i giovani e alle prospettive occupazionali, grazie alla collaborazione dell’Informagiovani del Comune di Livorno, della Consulta dei Giovani, del Centro per l’Impiego, del Polo dei Sistemi Logistici dell’Università di Pisa, dell’ITS Accademia Tecnologica Edilizia e di numerosi professionisti ed esperti.

Accanto agli incontri pubblici, la sperimentazione ha puntato anche su modalità di confronto più informali, come colloqui individuali, piccoli gruppi di discussione e momenti di ascolto spontaneo, con l’obiettivo di instaurare un dialogo diretto con i ragazzi e offrire informazioni e orientamenti personalizzati.

L’appuntamento di sabato rappresenterà un momento di restituzione del lavoro svolto, ma anche un’occasione per riflettere sulle sfide che attendono le nuove generazioni e sul ruolo che la comunità può avere nel sostenerle.

Alle 18.30 prenderà il via il talk “Parliamo di Futuro”, con Totò Barbato e Lamberto Giannini, moderati dai ragazzi di Phrones. Dalle 19.30 spazio invece alla musica con il DJ set di Trouble Kidd e A-Tini, che accompagnerà la conclusione della serata in un clima di partecipazione e convivialità.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza, con un invito particolare ai giovani e alle loro famiglie, nella convinzione che costruire opportunità per le nuove generazioni sia una responsabilità condivisa dell’intera comunità.

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