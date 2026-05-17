Pellegrini, Bittolo Bon, De Sanctis e Petreni a Suoni Inauditi

Improvvisazione, tecnologia, algoritmi: l’esplorazione dei linguaggi musicali al centro dell’evento del 19 maggio

Prosegue la XIV edizione di Suoni Inauditi, la rassegna internazionale di musica contemporanea del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno, curata dal prof. Fabio De Sanctis De Benedictis insieme al prof. Pietro Bittolo Bon. Il prossimo appuntamento è in programma martedì 19 maggio alle ore 18.00 presso l’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio con il “Concerto di improvvisazione assistita”, un progetto che unisce improvvisazione musicale e tecnologia attraverso l’utilizzo di programmi informatici di improvvisazione algoritmica. Protagonisti della serata saranno Andrea Pellegrini al pianoforte, Pietro Bittolo Bon al saxofono e altri strumenti, Francesco Petreni alla batteria e Fabio De Sanctis De Benedictis al computer. L’appuntamento rappresenta uno degli esempi più significativi dello spirito della rassegna, da sempre orientata all’esplorazione dei linguaggi contemporanei, al dialogo tra scrittura e improvvisazione e alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie applicate alla musica.

Condividi:

Riproduzione riservata ©