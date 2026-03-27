Personal brand e comunicazione autentica: workshop con iBoB agli Hangar Creativi

Il 28-29 marzo, 16 ore di formazione con Roberto Lucentini, consulente e content strategist per alcuni tra i creator più seguiti in Italia. 50 posti gratuiti. Info e iscrizioni: www.takeoffitalia.it/events

Come si costruisce un personal brand autentico? Il 28 e 29 marzo 2026, gli Hangar Creativi di Livorno ospitano iBoB (Roberto Lucentini) per un workshop intensivo di 16 ore su personal branding e comunicazione digitale.

Le migliori strategie per una comunicazione autentica

Con un approccio pratico, il corso sposta il focus dal semplice “come crescere” sui social al perché comunichi e cosa vuoi trasmettere al pubblico, unendo trasparenza e concretezza. Il workshop fornisce strumenti concreti per costruire una presenza digitale autentica ed efficace.

Il programma copre tutti gli aspetti fondamentali per chi comunica online: video verticali (Reels, TikTok, Shorts), YouTube e formati video più lunghi, marketing organico e conversioni. Ogni modulo include workshop pratici con feedback personalizzato.

Il formatore

Roberto Lucentini (iBoB) è consulente di personal brand e strategia di comunicazione per creator, con la missione di aiutare chi ha contenuti di valore a raggiungere il pubblico. Ex co-fondatore di Arkadia (media agency per alcuni tra i creator più seguiti in Italia), ha lavorato con talent e brand come xMurry, Poldo, Kurolily, Cydonia, Paulo Dybala, Radio 105, Activision e RedBull. È inoltre docente per Il Sole 24 Ore Formazione e Fastweb Digital Academy, oltre a essere un creator attivo su YouTube, Twitch, Instagram e TikTok.

Date: 28-29 marzo 2026

Posti: 50 (gratuiti)

Info e iscrizioni: www.takeoffitalia.it/events

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