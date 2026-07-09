Pesca sportiva, il Memorial Ciandri fa il pieno: sold out con 40 iscritti

Domenica 19 luglio la sesta edizione della gara nazionale di canna da riva alla Fortezza Nuova. Atleti da Veneto, Liguria e Toscana per un appuntamento ormai di riferimento della disciplina

È già tutto esaurito per il 6° Trofeo “Città di Livorno” – Memorial Giorgio Ciandri, la gara nazionale di pesca sportiva, specialità canna da riva, in programma domenica 19 luglio. L’evento, organizzato dall’A.S.D. Circolo della Pesca Livorno, ha infatti raggiunto con largo anticipo il numero massimo di 40 partecipanti, limite determinato esclusivamente dalle dimensioni del suggestivo campo gara allestito sulla Falsa Braga della Fortezza Nuova. Gli organizzatori, con rammarico, hanno dovuto rinunciare ad accogliere le ulteriori richieste di iscrizione arrivate oltre il tetto previsto.

Il tutto esaurito conferma la crescita costante del Trofeo, diventato negli anni un appuntamento di riferimento nel panorama nazionale della disciplina. Anche l’edizione dello scorso anno aveva raccolto apprezzamenti unanimi da parte degli atleti, che avevano gareggiato nello scenario della Fortezza Nuova, fortificazione rinascimentale voluta dai Medici e affacciata sulle acque del rione Pontino, uno dei quartieri storici più caratteristici della città.

Alla manifestazione saranno presenti atleti provenienti da Veneto, Liguria e Toscana, in rappresentanza di prestigiose società sportive, a conferma della crescente importanza assunta dalla competizione nel calendario nazionale della pesca sportiva.

L’edizione 2026 assume inoltre un significato particolare perché è dedicata alla memoria di Giorgio Ciandri, storico socio del Circolo della Pesca Livorno e figura di riferimento della pesca sportiva cittadina, scomparso lo scorso anno. Appassionato e profondo conoscitore della disciplina, Ciandri ha messo per anni la propria esperienza al servizio dell’associazione e della pesca sportiva provinciale, ricoprendo anche il ruolo di storico segretario della Sezione Provinciale FIPSAS, guidata dal presidente Andrea Lami. Con il suo impegno e le sue qualità umane ha lasciato un ricordo indelebile tra quanti lo hanno conosciuto e l’intitolazione del Trofeo rappresenta un omaggio destinato a tramandarne la memoria alle nuove generazioni di appassionati.

“Il tutto esaurito registrato con largo anticipo ci riempie di soddisfazione e rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni dal nostro Circolo – dichiara Bruno Tornesi, presidente dell’A.S.D. Circolo della Pesca Livorno – È il segno che il Trofeo Città di Livorno è ormai un appuntamento atteso e apprezzato dagli atleti provenienti da tutta Italia. Un risultato che ci sprona a proseguire con ancora maggiore entusiasmo, promuovendo la pesca sportiva e valorizzando, attraverso lo sport, uno dei luoghi più suggestivi della nostra città. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione e rivolgo un caloroso benvenuto agli atleti che saranno nostri ospiti il 19 luglio”.

Il Circolo ha inoltre rivolto un ringraziamento a tutte le realtà che hanno sostenuto l’organizzazione dell’evento, in particolare Caccia e Pesca, Casa del Pescatore, Ellebi Pesca, Pesca Mare e Pesca Sport. Un ringraziamento speciale anche a Fortezza Village Livorno e al responsabile Massimiliano Frasca, che ha consentito l’utilizzo di un tratto della Falsa Braga della Fortezza Nuova per l’allestimento del campo gara, contribuendo in maniera determinante alla riuscita della manifestazione.

La competizione prenderà il via alle 8.30 e si concluderà alle 11.30. Dopo le operazioni di pesatura e la stesura della classifica ufficiale, la cerimonia di premiazione si terrà alle 13 nella sede dell’A.S.D. Circolo della Pesca Livorno, nella storica Cantina degli Scali d’Azeglio, affacciata sui Fossi Medicei. A seguire è previsto il tradizionale momento conviviale con atleti, accompagnatori e appassionati

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