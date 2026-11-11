Peter Hammill stasera al Teatro Goldoni

Il cantautore e polistrumentista britannico, protagonista di oltre 55 anni di ricerca musicale e di una prestigiosa carriera solista, arriva in città per una tappa della sua breve tournée italiana

Atteso evento stasera 11 novembre al Teatro Goldoni con l’arrivo del grande Peter Hammill; cantautore, tastierista e polistrumentista britannico, conosciuto per essere un membro fondatore dei Van der Graaf Generator e per la sua carriera solista è arrivato in Italia per una breve tournée. Attivo da oltre cinquantacinque anni, Peter Hammill ha esplorato una vasta gamma di stili attraverso una discografia che supera i cinquanta album, mantenendo sempre una forte indipendenza artistica e distinguendosi come pioniere della registrazione domestica. Hammill, parallelamente al lavoro con i Van der Graaf Generator, ha sviluppato una carriera solista caratterizzata da una continua ricerca musicale ed espressiva, con composizioni innovative e interpretazioni di grande intensità. Oltre alla canzone d’autore, ha sperimentato con la musique concrète e scritto musiche per balletto e cinema. Dagli anni Settanta a oggi ha continuato a esibirsi in tutto il mondo, alternando concerti da solista a collaborazioni con diverse formazioni. Dopo la reunion dei Van der Graaf Generator nel 2004, ha portato avanti con successo tanto l’attività della band quanto il proprio percorso artistico personale. Ancora oggi è un artista dinamico e coinvolgente, autore di un repertorio straordinario che gli ha garantito un posto di rilievo tra i musicisti più rispettati e amati della sua generazione. Biglietti disponibili su Ticketone, con prezzi in Platea da 35 euro più prevendita.

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