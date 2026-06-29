Piazze al Centro, seconda settimana. Nuovo viaggio tra teatro, cabaret, circo e cinema

In scena Giovanni Bondi, Claudio Monteleone, il Coro Garibaldi d'Assalto, il circo contemporaneo di Nando e Maila, il teatro di burattini di Nata Teatro e una serata speciale dedicata a Federico Frusciante con la proiezione di "Grosso guaio a Chinatown"

Dopo il grande successo di pubblico registrato nei primi appuntamenti, entra nel vivo la seconda settimana di “Piazze al centro: lo spettacolo abita la città”, il progetto coordinato da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea che fino alla fine di luglio continuerà ad animare il cuore di Livorno con un ricco calendario di eventi gratuiti diffusi nelle piazze del centro.

Anche nella settimana dal 29 giugno al 5 luglio, teatro, cabaret, musica, cinema, spettacoli per famiglie e arti di strada trasformeranno piazza Garibaldi, piazza Grande, piazza Bartelloni (San Marco) e piazza XX Settembre in palcoscenici a cielo aperto, confermando la vocazione della rassegna: riportare la cultura negli spazi pubblici, favorire l’incontro tra le persone e valorizzare i quartieri attraverso appuntamenti pensati per coinvolgere pubblici di tutte le età.

Più che una semplice rassegna estiva, “Piazze al centro” rappresenta un progetto di rigenerazione urbana e sociale che restituisce centralità alle piazze come luoghi di aggregazione, partecipazione e condivisione. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito.

LUNEDÌ 29 GIUGNO, ORE 19.00

San Marco in scena (piazza Bartelloni)

“Acqua Matta” di Nata Teatro

“Oh no! Tribolino ha combinato un guaio: ha consumato tutta l’acqua del paese di AcquaMatta per lavare il suo amico Tirapuzze; sua moglie, Ira Sonante, diventa furiosa a tal punto che lo obbliga ad andare in cerca dell’acqua per riparare al danno imminente”. Tribolino, eroe/antieroe, parte così all’avventura, combinandone di tutti i colori.

Uno spettacolo di burattini per parlare del bene più prezioso: l’acqua. Un racconto sul suo uso e abuso, sull’inquinamento e sul valore infinito che essa può avere, soprattutto quando non c’è. I burattini, naturalmente, lo fanno a modo loro, con la comicità e la satira che li contraddistinguono, senza dimenticare le immancabili gag e bastonate.

È un viaggio dentro le fiabe e le leggende del Mediterraneo, tra le storie di Giufà, i racconti della tradizione siciliana di Giuseppe Pitrè e le fiabe italiane di Italo Calvino. Pulcinella, le Guarattelle napoletane e la comicità grottesca di Gargantua e Pantagruel, i personaggi creati da Rabelais nel Cinquecento, sono invece l’ispirazione della linea comica dello spettacolo.

MARTEDÌ 30 GIUGNO, ORE 21.30

Garibaldissima (piazza Garibaldi)

Coro Garibaldi d’Assalto

Scorribanda cantata del Coro Garibaldi d’Assalto in onore dei repubblicani livornesi massacrati dalla reazione austro-lorenese il 30 giugno 1857. La serata propone una ventina di testimonianze canore dedicate all’anelito libertario, all’insubordinazione, alla difesa degli oppressi e all’insorgenza contro le ingiustizie: non solo Risorgimento e non solo Resistenza, ma un patrimonio di memoria e valori che guarda anche ai garibaldini di domani.

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO, ORE 21.30

Garibaldissima (piazza Garibaldi)

Claudio Monteleone in “Facce da Libeccio”

Tagliagole è il soprannome terribile e beffardo di un’anima da sognatore racchiusa in un fisico segnato dagli acciacchi e dalle miserie dell’estate del 1911, quella dell’epidemia di colera. Ma è soprattutto un affresco di storie e personaggi vivaci, “facce di libeccio” scolpite dal vento che a Livorno soffia forte, scompigliando caratteri, colori, odori e destini.

Per chi nasce sul mare, il mare è vita e il vento la accompagna. Così diventa naturale immaginarsi su un gozzo dei mitici Risi’atori, raccontare di aver conosciuto William Shakespeare, servire un caffè al grande Giovanni Fattori o canticchiare la ricetta del cacciucco per non dimenticarla.

Claudio Monteleone, attore, regista e insegnante teatrale, accompagna il pubblico in un racconto ricco di ironia e poesia, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria capacità di trasformarsi nei personaggi che interpreta.

GIOVEDÌ 2 LUGLIO, ORE 21.30

Garibaldissima (piazza Garibaldi)

Giovanni Bondi in “Si alzi l’amputato”

“Si alzi l’amputato” è il titolo dello spettacolo che Giovanni Bondi porterà in scena a Garibaldissima. Uno dei comici più apprezzati della sua generazione (classe 1974), Bondi propone un monologo che intreccia autobiografia, ironia e immaginazione, alternando momenti di cabaret, satira, poesia e riflessione. Con il suo stile surreale e un umorismo capace di affrontare anche i temi più delicati con leggerezza e intelligenza, accompagna il pubblico in un racconto che oscilla continuamente tra realtà e fantasia, regalando risate ma anche spunti di riflessione.

Attivo fin dagli anni Novanta, Giovanni Bondi ha costruito negli anni un percorso artistico originale, conquistando il pubblico anche grazie a uno dei suoi personaggi più celebri, “il Maestro Unico”, portato sul palco di “Zelig Off”. Con “Si alzi l’amputato” conferma la sua cifra stilistica, fatta di comicità fuori dagli schemi, ritmo e una narrazione capace di sorprendere fino all’ultima battuta.

VENERDÌ 3 LUGLIO, ORE 21.30

Grande spettacolo di strada (piazza Grande)

KALINKA della Compagnia Nando e Maila

Uno spettacolo che, attraverso il clown musicale, racconta la storia di una coppia di artisti dal sapore felliniano. Lui, Mascherpa, è uno sgangherato impresario-presentatore-spalla; lei, Zirovna, è una pasticciona primadonna arrivata – o forse fuggita – dalla grande tradizione circense della Russia sovietica.

Nando e Maila portano in scena uno spettacolo poetico e coinvolgente in cui musica dal vivo, comicità, acrobazie aeree, giocoleria e teatro si fondono in un viaggio nel mondo del circo tradizionale reinterpretato attraverso il linguaggio del circo contemporaneo. Tra tango, fisarmonica, violino, gag e numeri spettacolari, KALINKA conquista spettatori di tutte le età.

DOMENICA 5 LUGLIO ORE 21.00

Il cinema viene in… Piazza XX Settembre

Omaggio a Federico Frusciante – “Grosso guaio a Chinatown”

Domenica 5 luglio, in piazza XX Settembre, la rassegna renderà omaggio a Federico Frusciante con una serata speciale dedicata alla sua memoria attraverso la proiezione di “Grosso guaio a Chinatown” di John Carpenter, proposta in occasione del 40° anniversario del film. Una scelta non casuale: il cult del regista statunitense era infatti una delle opere più amate da Frusciante, che negli anni ne aveva raccontato e valorizzato il fascino con la sua inconfondibile passione divulgativa.

L’appuntamento sarà quindi non solo la celebrazione di un grande classico del cinema, ma anche un’occasione per ricordare la passione contagiosa con cui Frusciante ha avvicinato migliaia di persone al grande schermo. Tra avventura, fantasy, arti marziali, humor e azione, “Grosso guaio a Chinatown” continua ancora oggi a conquistare spettatori di ogni età, offrendo alle nuove generazioni la possibilità di riscoprire uno dei film simbolo degli anni Ottanta e di rendere omaggio a uno dei più amati divulgatori cinematografici italiani.

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